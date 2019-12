Personalidades del país presionan por acuerdo en la AN por crisis eléctrica del Zulia

Heilet Morales

Mientras en la Asamblea Nacional el cálculo político prima antes que el sufrimiento de la gente en medio de la voraz crisis eléctrica que afecta especialmente al Zulia, cada vez son más las voces de personalidades influyentes del país, más allá de la polarización política, que presionan para un acuerdo mínimo para sacar adelante, por ejemplo, una ley en el Parlamento para financiar inversiones eléctricas.

Se trata de un crédito por 350 millones de dólares a la Corporación Andina de Fomento (CAF) que busca atender cuatro estados: Zulia, Táchira, Nueva Esparta y Miranda. En el caso del Zulia la inversión llega a 230 millones de dólares, en el caso de Táchira está alrededor de 64 millones de dólares, Nueva Esparta con 15 millones de dólares y Miranda unos $ 13 millones. Esos recursos serían supervisados por el Pnud, dicho de otra forma, Naciones Unidas vigilaría su inversión.

El profesor y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León; el economista y presidente de la fundación por un Acuerdo Petrolero Humanitario, Francisco Rodríguez; la periodista Blanca Vera Azaf, el periodista y dirigente comunitario Jesús Chúo Torrealba, y la multiplicidad de organizaciones que hacen vida en el Diálogo Social; son solo algunas de las voces que se han levantado abogando por ese acuerdo mínimo.

Luis Vicente León, una de las opiniones más influyentes en el país fue el último en pronunciarse a través de su cuenta de twitter: "Decirle al Zulia que no aprobarás un proyecto eléctrico que le ayude a mejorar parcialmente su vida, porque no estás dispuesto a reconocer que Maduro controla el país (una vaina obvia que no puedes cambiar en breve) te ubica, sin anestesia, en el plano de enemigo", posteó en su cuenta de twitter este miércoles 11 de diciembre.

En una batería de mensajes, el también profesor de la Ucab agregó: "Dile a los zulianos que no pueden recuperar parcialmente su sistema eléctrico porque no estás dispuesto a firmar un acuerdo donde el gob en control territorial firme también, aunque no controle recursos y la auditoría sea externa e internacional. Y luego pídeles que voten por ti".

En un tono de análisis de factibilidad económica, Francisco Rodríguez también respaldó la propuesta que yace entre gavetas en la Asamblea Nacional. "El espacio indicado para evaluar observaciones a la Ley para la Emergencia Eléctrica es el de la comisión que reciba la ley después de la primera discusión. Negar esa aprobación inicial es negarle al país la oportunidad de discutir con seriedad las opciones ante la crisis eléctrica", agregó.

"Si Venezuela no tuviese acceso a este préstamo, tendría que decidir entre amortizar la deuda con CAF sin tener acceso a nuevas fuentes de financiamiento, o entrar en default con la CAF. Ambas opciones son negativas para el país", explica el economista, quien agrega que "el mecanismo CAF/PNUD lo que hace es quitarle $350 millones a Maduro para usarlos en la atención a la emergencia eléctrica. Dada esa realidad, no encuentro razones de peso para oponerse a este proyecto".

Los periodistas Blanca Vera Azaf y Chúo Torrealba también han manifestado su respaldo a la iniciativa de financiamiento vía CAF al drama eléctrico del Zulia y muchos otros estados. Con indignación Vera Azaf posteó en twitter: "Hay algunos contrasentidos que no entiendo. Se pagaron $71 millones en intereses de Citgo autorizados por Guaidó pero niegan proyecto de emergencia eléctrica con financiamiento de la CAF por $350 millones para el Zulia. Pagan a los de afuera y friegan a los de adentro".

"La tesis que se impuso en parte de oposición para no aprobar el proyecto de ayuda humanitaria eléctrico de la CAF es que no se puede permitir que mejore calidad de vida ni del Zulia ni del país, para que la gente proteste. Quieren mayor precarización. Es decir usted no vale nada", agregó la comunicadora social.

Chúo Torrealba, uno de los "arquitectos" de la actual Asamblea Nacional, elegida en el 2015, cuando llevaba la vocería de la Mesa de Unidad opositora, se pregunta: "¿Es éticamente sostenible y políticamente coherente BLOQUEAR el Proyecto de Ley de Emergencia Eléctrica promovido por la sociedad civil? ¿Es el sufrimiento ciudadano "rehén" del gobierno o "daño colateral" para el liderazgo opositor?".

Para los organizaciones no gubernamentales que hacen vida en la organización Diálogo Social también es frustrante no ver avances en acuerdos mínimos para lograr mitigar efectos de la crisis eléctrica actual. El pasado martes 3 de diciembre, cuando se debía aprobar en primera discusión la Ley que busca esos 350 millones de la CAF, ellos tenían un derecho de palabra pero,de prontos, desapareció del orden del día el proyecto de ley. "Fue desalentador" le dijo a este medio una de las activistas de derechos humanos presente en el hemiciclo de sesiones.

La arquitecta Mariela Ramírez es una de las líderes de la organización Dale Letra, una ONG que busca presionar a los políticos en procura de acuerdos mínimos para aliviar el sufrimiento de la gente y en entrevista con esta Casa Editorial dijo: "Estamos recorriendo el país e informando a la ciudadanía sobre estos mecanismos de gestión ad hoc o Acuerdos Sectoriales, propuestos por diversas organizaciones de la sociedad civil, como el caso del acuerdo eléctrico que, con financiamiento y monitoreo internacional, permitirá en plazo perentorio reactivar parte de la oferta eléctrica del Zulia, Táchira, Nueva Esparta y Miranda, para paliar la grave crisis que padece la región y aligerar la pesada carga que su pueblo soporta".

En medio de la polarización y de la escalada de la crisis eléctrica venezolana, más allá de Caracas, las mismas agencias internacionales de noticias han desarrollado agendas sobre los desencuentros opositores para aliviar el sufrimiento de la gente. La AP, en un reportaje titulado: Plan para reconstruir red eléctrica del país con la ONU, una papa caliente para la oposición; reconoce que "los promotores del proyecto acusan a los opositores más acérrimos de hacer política con la crisis humanitaria en Venezuela y de ignorar la difícil situación de millones de venezolanos que demandan soluciones urgentes para sus problemas diarios mientras la lucha para derrocar a Maduro se alarga".

La agencia Reuters, de su lado, tituló sobre el tema así: "La ONU y la CAF esperan visto bueno de la AN para crédito por crisis eléctrica". En el reportaje Reuters agrega que "la discusión se demora por falta de consenso entre las fracciones de la oposición que hacen mayoría en la Asamblea Nacional, ya que un grupo considera que se trata de una vía solapada para financiar al gobierno, que afronta dificultades económicas por las sanciones de Estados Unidos, sin siquiera conocer las condiciones financieras del préstamo".

Mientras en la oposición reinan las diferencias sobre esta materia, el Gobierno se mantiene agazapado, "mirando los toros desde la barrera" se diría en lenguaje taurómaco; y protegiendo hasta lo indecible a Caracas de los estragos eléctricos del Zulia y otras regiones del país.