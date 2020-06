Partidos de la ‘mesita’ piden al TSJ declarar omisión de la AN y nombrar nuevo CNE

Partidos de oposición, la ‘mesita’, solicitaron --este jueves 4 de junio-- a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declarar la omisión legislativa y designar nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), informó el secretario general del MAS, Felipe Mujica.

Explicó que la idea es que se proceda a dirimir el conflicto para la elección del nuevo CNE cuyo proceso se ha extendido por un año, como garantía a una convocatoria de elecciones limpias, plurales, transparentes y se garantice el derecho de los venezolanos.

Recordó que desde el pasado mes de septiembre se estableció la Mesa de Diálogo Nacional donde participan un conjunto de organizaciones y el Gobierno nacional, donde se aprobó un documento que establecía la incorporación de la fracción parlamentaria del Gobierno a la Asamblea Nacional (AN) para que junto a la bancada de oposición se eligiera una nueva directiva del organismo electoral.

“Eso no fue a ninguna parte, se nombró una comisión que no operó y posteriormente vino la crisis de enero, cuando se divide la AN y eso decretó la imposibilidad de que en ese organismo se pueda tomar la decisión de elegir al CNE, ya que para ser electo requiere de las dos terceras partes de los miembros de este organismo”, justificó.