Partidos de izquierda lanzan la Alternativa Popular Revolucionaria en el Zulia

Por: Redacción Web 03:54 PM / 03/09/2020

En la mañana de este jueves 3 de septiembre fue lanzado oficialmente el nuevo partido de izquierda Alternativa Popular Revolucionaria (APR), conformado con varios sectores de la izquierda en desacuerdo con el actual Gobierno y el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

La elternativa la conforman el Partido Comunista de Venezuela (PCV), el PPT, el PRT, el Partido Lucha de Clases, y el Movimiento Revolucionario Tupamaro, además de distintas organizaciones sociales de mujeres, jóvenes, ambientalistas y los trabajadores.

“Muchos dicen que creamos esta alianza para dividir, pero es que nos obligaron directamente porque no estamos de acuerdo con esta política criminal que se está implementando en el país”, afirmó Guillermo Parra, vocero del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), desde la Plaza Bolívar de Maracaibo.

La necesidad de su creación viene, no solo por las medidas actuales, sino ante la “entrega de recursos a manos equivocadas” o pertenecientes a sectores contrarios, aseguraron sus promotores.

“Hoy todo lo que habíamos logrado a través del control de muchas empresas en las ciudades y el mar está en un estado de retroceso para ser entregadas a la nueva burguesía revolucionaria (…) Por la traición al plan de la patria no postulamos, y nos llevaron a crear un nuevo partido que es Alternativa Popular Revolucionaria”, añadió.

Por otro lado, el vocero por el Partido Comunista de Venezuela (PCV), Gustavo Lara expresó que con este nuevo frentedefenderían al pueblo y la memoria de Chávez.

“Defendemos a nuestro pueblo, no tengan duda de la condición antiimperialista que reúnen esta alternativa popular. No crean que estamos solos porque el pueblo venezolano no tiene miedo a luchar por su libertad”, dijo.

Lamentó la construcción de ciertas élites que han creado toda una infraestructura para la dominación y la extracción de sus propios intereses.

“Decimos responsablemente y creyendo que dentro del Psuv y del Gobierno nacional hay reservas revolucionarias pero no son mayoritarias, por eso hacemos el llamado para la unidad en nuestro partido. Queremos rescatar el legado de Chavéz”, recalcó.

Ambos políticos instaron a la ciudadanía a “revelarse” de la políticas implementadas y formas parte del movimiento en pro de Venezuela.

La actividad contó con la presencia de William Toro por el partido Patria para Todos (PPT); Edwin Sánchez por el Partido Lucha de Clases y Degnnys Fernández por el partido Tupamaro.