Parra y bloque del chavismo prometen "reinstitucionalizar" el Poder Legislativo

Por: Redacción Web 06:00 PM / 07/01/2020

Este martes durante la sesión de la Asamblea Nacional (AN) dirigida por el diputado Luis Parra, reconocido como presidente del Parlamento por el chavismo, se llevó a cabo la propuesta de crear una comisión para lograr la regularización y la reinstitucionalización del Poder Legislativo, dicha delegación estará conformada por representantes del Bloque de la Patria y representantes de la oposición venezolana.

Durante la jornada, en el Palacio Legislativo, Caracas, Parra anunció la creación de dicha comisión a los fines de rescatar el orden constitucional en el país.

Por su parte el presidente de la Comisión de Trabajadores y Trabajadoras de la Asamblea Nacional Constituyente, Francisco Torrealba, informó que durante el inicio de la sesión de la AN los parlamentarios de la bancada del G4 no hicieron acto de presencia en el hemiciclo del Palacio Federal Legislativo.

Entre tanto, la fracción opositora mayoritaria, en cabeza de Juan Guaidó, presidente del Parlamento; denunció que no había quórum y la Guardia Nacional no les permitía el paso a la sede del Palacio Federal Legislativo, de hecho videos mostraron cómo los unifoirmados no les permitían el paso.

Poco después, la oposición realizó su sesión no sin antes superar los piquetes que la Guardia Nacional dispuso a su paso a la Asamblea Nacional.