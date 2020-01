Parra llama a debatir sobre nuevo CNE y oposición sobre crisis universitaria

Chavismo y oposición convocan a sesión con objetivos distintos en la sede del Palacio Federal Legislativo.

Por: Redacción Web 09:06 AM / 21/01/2020

De nuevo la sede del Palacio Federal Legislativo estará en el centro de la tormenta política que vive el país con Luis Parra, reconocido como presidente del Parlamento por el chavismo convocando sesión con el punto único del debate será la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral; y la directiva de la Asamblea Nacional, hoy a la cabeza de su primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa, por el viaje de Juan Guaidó a Europa, llamando a sesión para debatir sobre la autonomía universitaria y la situación de los trabajadores del Parlamento.

“La vía electoral con elecciones verdaderamente libres y limpias pueden darle la oportunidad a quienes realmente hay que reivindicar en este momento que es el pueblo de Venezuela, este es el primer paso para salir de la crisis política”, señaló Parra en una rueda de prensa ofrecida este lunes 20 de enero.

Del lado de la directiva de la Asamblea Nacional, los diputados de la oposición esperan poder ingresar hoy a la sede del Palacio federal Legislativo, luego de que el 5 de enero, en una tumultuosa sesión se produjera una juramentación, la de Parra, que ellos no reconocen por "falta de quórum" y porque denuncian la compra de votos de parte del Gobierno para intentar remover a Guaidó de su cargo como presidente de la Asamblea Nacional.

"Vamos a la sesión en el Palacio Federal Legislativo, esa es nuestra responsabilidad. No puedo aceptar que como no me van a dejar entrar entonces nosotros vamos a desistir de ir”, expreso el parlamentario Guanipa.

Este es el orden del día que aprobó la oposición para este martes 21 de enero.



Después del 5 de enero, los parlamentarios de oposición ingresaron a la sede de la AN pero debieron hacerle frente a la resistencia de la Guardia Nacional que impedía su paso y la pesada semana, el martes 14 de enero, grupos de colectivos se apostaron en las inmediaciones del Palacio Federal Legislativo y se presentaron también hechos violentos.