Parlamento omite escándalo de diputados opositores en sesión de este martes

Agencias /EFE

El escándalo de corrupción que involucra a 10 diputados de la oposición que, de acuerdo con un reporte periodístico, recibieron dinero para "blanquear" el expediente de implicados en irregularidades en las importaciones de las cajas Clap, no aparece incluido en el orden del día para la sesión de este martes 3 de diciembre.

El caso, que ha remecido las estructuras de la oposición venezolana, liderada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, involucra a los diputados Luis Parra, presunto coordinador del grupo; Adolfo Superlano, José Brito del partido opositor Primero Justicia (PJ); Conrado Pérez Linares, Emilio Fajardo, también de PJ, Richard Arteaga y Guillermo Luces, de Voluntad Popular (VP); y Chaim Bucaram, Héctor Vargas y William Barrientos, de Un Nuevo Tiempo (UNT).

Según el reporte periodístico, varios parlamentarios "emiten cartas de buena conducta a favor de los responsables de los negociados en torno a las importaciones para los combos Clap (programa de alimentos subsidiado del Gobierno señalado de corrupción), con el objetivo de que esos organismos absuelvan o dejen de investigar a empresarios como Carlos Lizcano, subalterno de los ya sancionados Alex Saab y Álvaro Pulido".



La investigación de Armando.info asegura que los diputados han entregado documentos a la Fiscalía colombiana —que acusó el año pasado a Saab por evasión de impuestos y a quien se investiga por sus vínculos con el Gobierno de Maduro- una carta que exime a Lizcano y a su empresa, Salva Foods, de cualquier relación con el empresario sancionado. Salva Foods, dice el portal, es la compañía que maneja las tiendas Clap en Venezuela.



Añaden además que lo mismo han pretendido hacer con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, aunque Armando.info no pudo verificar si el documento fue recibido.



Usaban el nombre de Guaidó



En la presunta carta también aparece la firma del presidente de la Comisión de Contraloría, Freddy Superlano, quien se encuentra exiliado desde hace varios meses. Del documento existen irregularidades sobre la fecha y el momento en que fue aprobada la misiva, pues en la comisión no hay registros de que hubiese una sesión el día que supuestamente fue aprobada la carta por los parlamentarios.



Algunos de los diputados, que además utilizan la figura del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, en sus misivas, habrían viajado también a Europa "para posiblemente entregar oficios anunciando el cierre de la investigación contra el entramado de Alex Saab", a quien la Comisión de Contraloría investiga desde hace años por ser presunto testaferro de Maduro.



Oposición pide investigación



Previo al reportaje de Armando.info —que ha sufrido bloqueos desconocidos durante el día — en las redes sociales circulaban mensajes sobre señalamientos contra la comisión parlamentaria de Contraloría (tribunal de cuentas) y, el presidente de la instancia, Freddy Superlano, había pedido una investigación por tales acusaciones e incluso anunció su separación del cargo negando su relación con estos hechos.



Superlano pidió que se verifique su firma en la carta.



La publicación del portal además provocó la reacción casi inmediata de Guaidó quien anunció que tomará medidas sobre lo denunciado.



"No permitiré que la corrupción ponga en riesgo todo cuanto hemos sacrificado por recuperar la Libertad. Ni al régimen ni a un grupito de inmorales que quieren fracturar a los venezolanos. No vamos a tapar los delitos de nadie: olvídense de eso", dijo en Twitter.



Por su parte, los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular (en el que milita Guaidó) pidieron una investigación sobre las denuncias de Armando.info y anunciaron la expulsión de los diputados señalados.



La respuesta de los acusados



El principal señalado dentro del caso, Luis Parra, que además ofreció declaraciones a Armando.info, en el reportaje, para negar las acusaciones, dijo en Twitter que "existe un laboratorio de guerra sucia montado" contra los parlamentarios mencionados en el artículo "y algunos colegas diputados del Parlamento venezolano, por una red de extorsionadores"



Entre los supuestos "extorsionadores" señaló al portal y al periodista responsable del reportaje, Roberto Deniz.



El parlamentario Guillermo Luces también rechazó los señalamientos y calificó de "burdo montaje" su firma en carta, al tiempo que manifestó su "apoyo de manera irrestricta la cruzada anticorrupción" de Guaidó.



El resto de los diputados no se han pronunciado al respecto.



Varios precedentes



El nuevo caso se suma al ya denunciado en junio por el portal PanAm post que denunció que delegados en Colombia de Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por casi 60 países, habrían malversado fondos relacionados con la manutención de los militares que desertaron del Gobierno de Maduro y se refugiaron en Cúcuta.



La denuncia de junio ha sido denominada como el "Cucutazo" y se investiga tanto en Colombia como en Venezuela.