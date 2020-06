Parlamento denuncia pretensión de crear un sistema unipartidista

Todas las toldas condenaron le decisión del TSJ sobre la directiva del partido Primero Justicia.

Por: Redacción Web 04:50 PM / 18/06/2020

Diputados de diversas fuerzas políticas del Parlamento Nacional aprobaron este jueves 18 de junio un acuerdo que expresa su total solidaridad, apoyo reconocimiento irrestricto a las autoridades del movimiento Primero Justicia (PJ) y condenan las decisiones del TSJ sobre la dirección de los partidos opositores, una decisión que,aseguran "solo crea obstáculos en la resolución de la crisis venezolana".

A su vez, el órgano unicameral alertó sobre la posible intención de convertir a Venezuela, en un sistema político “unipartidista”, característico de Cuba, China, Corea del Norte, Rusia, y Vietnam.

El documento responsabiliza al Gobierno de cometer "posibles violaciones de los derechos humanos, civiles y políticos en contra de los militantes de Primero Justicia y de todos los partidos democráticos".



Exhorta a los venezolanosa defender a los partidos políticos y alertar a la comunidad internacional de las inminentes amenazas contra otras organizaciones políticas venezolanas.

Causa R

El diputado Daniel Antequera, perteneciente al partido Causa R, aseveró que las últimas sentencias emitidas están dirigidas a la destrucción de los partidos políticos y a la disidencia venezolana que clama por libertad y democracia.

Acusó al Gobierno de crear una “oposición acomodaticia para disimular que existe democracia”, tal como ocurre en los países comunistas de China, Rusia y Nicaragua.



Antequera “ante la terrible situación” de intentar acabar con los partidos políticos democráticos, llamó a la “unidad, firmeza, determinación, y compromiso colectivo para avanzar en el camino que queremos transitar y, así lograr derrotar la última dictadura que existirá en Venezuela”.

“Es momento que todos los venezolanos entendamos la responsabilidad que tenemos con nuestro país (…) La democracia es la vida, porque en Venezuela, mientras esté la dictadura, solamente representará la muerte”, acotó.

Fracción 16 de julio

La diputada Dignora Hernández alertó sobre lo definió como "un ataque deliberado contra las organizaciones políticas, se trata de una estrategia que pretende convertir a Venezuela, un espacio para la existencia de un partido único, como es característico en los regímenes totalitarios.

En ese sentido, detalló las medidas del TSJ contra la Asamblea Nacional que en sus primeros cuatro períodos legislativos, ha sido declarada en desacato, y dictaminada a más de 100 fallos judiciales. "Paralelamente, algunos de sus diputados han sufrido más de 120 agresiones y 44 parlamentarios se encuentran en el exilio por estar siendo perseguidos por el régimen", denunció la diputada.

Hernández alertó que este Gobierno se hizo del poder para nunca entregarlo jamás, es por ello, que advirtió que este “tipo de regímenes no se combate con diálogos ni con negociaciones”.

Invitó al órgano unicameral a iscutir y evaluar una propuesta para la paz, liberación y estabilidad de Venezuela dirigida a los venezolanos y demócratas del mundo.

Explicó que el objetivo de la propuesta “es detener la disolución de la República y frenar la expansión de este sistema criminal”, basado en el Principio de Responsabilidad de Protección (R2P), el TIAR y el artículo 187 numeral 11 de la Constitución Nacional.

Acción Democrática

Seguidamente, la diputada Carmen María Sivolí, aseveró que el partido Primero Justicia ha sufrido todo tipo de ataques, contra la institución, dirigentes y militantes.

Tachó de “traidores del voto y de la confianza de sus electores” a quienes “cínicamente” fueron miembros de los partidos políticos, que hoy, “miserablemente” y por intereses monetarios, “le hacen la comparsa al régimen, en estas abominables maniobras, con el fin de apropiarse las organizaciones políticas”.

Para la parlamentaria, “esa asociación a delinquir, encabezada por Nicolás Maduro y sus serviles acólitos”, pretende simular una elección (parlamentaria) que viola flagrantemente la Constitución y, “es una burla contra los ciudadanos”.

Pronosticó que los venezolanos no acudirán a participar en ningunas elecciones parlamentarias, pues aseguró que no se someterán a una “burda burla” y reafirmó que la comunidad internacional no reconocerá ningún proceso electoral organizado por un CNE ilegítimo y parcializado al régimen.

Dijo que el chavismo invirtió “mucho dinero en la compra de consciencias” refiriéndose a diputados que están involucrados en el “Operación Alacrán”, quienes recibieron dinero y prebendas a cambio de quitarle el apoyo a Guaidó, a la unidad y adueñarse de la dirección de los partidos políticos legítimos como AD y PJ.

“Este venidero fraude electoral, conduciría a que los venezolanos pasen de la condición de mendigos a esclavos de un régimen, que utilizaría a la Asamblea Nacional, para ominosos fines contra los venezolanos”, advirtió.



UNT

Por parte de un Nuevo Tiempo, el diputado Luis Florido aseveró que las dictaduras de extrema izquierda instauradas en los países comunistas han construido “su propia oposición”, pero que en el caso de Venezuela, "esa oposición la conforman personas que fueron comprados con grandes sumas de dinero en dólares por la 'Operación Alacrán' auspiciada por el régimen de Nicolás Maduro".

A criterio del diputado Simón Calzadilla, el Gobierno cerró toda posibilidad de participación electoral y denunció que existe un "totalitarismo en Venezuela, donde la usurpación tiene el control total de todas las instituciones públicas venezolanas e incluso pretenden acabar con la oposición política representada en la Asamblea Nacional y en el Frente Amplio Venezuela Libre".

Desde Voluntad Popular y PJ

En nombre de sus colegas diputados del partido Voluntad Popular (VP), el parlamentario Franco Casella, manifestó su solidaridad y respaldo absoluto a la dirigencia, militancia e integrantes de la fracción parlamentaria en la Asamblea Nacional de Primero Justica (PJ) quienes enfrentan los ataques despiadados de la narcodictadura, que sigue aferrada usurpando el poder.

El parlamentario resaltó que Primero Justicia, “innegablemente es el hito de una juventud, que emergió en la vida política de Venezuela” y cuya organización política se caracteriza por sus valores inspirados en su accionar político como: “la justicia, el progreso y la dignidad humana”.

El diputado Julio Borges, coordinador del partido Movimiento Primero Justicia, agradeció las muestras de solidaridad de los venezolanos, colegas parlamentarios, y organizaciones políticas que están siendo objeto de ilegalización, proscripción y expropiación por parte del Gobierno, lo cual resulta “inimaginable”.

“Los justicieros y el resto de los movimientos políticos de la Unidad, no nos amilana. Por el contrario, más bien, nos define, nos reafirma y nos da la convicción que muy pronto lograremos cambiar la historia de Venezuela, y abriremos las puertas al mejor capítulo de toda la historia patria”, expresó.

Por ende, el parlamentario pidió a los partidos políticos afectados por estas medidas que “sigan más vivos, fuertes, organizados y con la frente en alto”.

Borges admitió que la persecución contra los partidos políticos, “implica uno de los momentos más difíciles que hemos vivido, pero el momento en el cual, debemos sacar, las fuerzas, las energías y la convicción para seguir adelante en la lucha y lograr la reconstrucción de Venezuela”.