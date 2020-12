Parlamento aprueba que seguirá en funciones después del 5-E

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, apoyó la decisión y agregó que “se han burlado de la Constitución y tienen la desfachatez de proclamarla para cometer sus tropelías. Quieren conducir a Venezuela a un régimen totalitario".

Por: Redacción Web 07:30 PM / 18/12/2020

La Asamblea Nacional aprobó la continuidad de su funcionamiento como órgano del Poder Público, a través de la Comisión Delegada, "con sus atribuciones constitucionales, que funcionará hasta se elija un nuevo ente legislador en elecciones libres justas y verificables, que tiene como objeto garantizar la continuidad constitucional del poder legislativo".



En sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional convocada por la Comisión Delegada este jueves 18 de diciembre, se aprobó la primera discusión del proyecto de reforma de la Ley del Estatuto que rige la Transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El diputado por el Zulia y presidente de la comisión de legislación de la Asamblea Nacional, Omar Barboza, inició el debate diciendo que “quienes hoy ejercemos nuestra condición de diputados con toda la legitimidad que nos dio la elección parlamentaria del 6 de diciembre de 2015, donde votaron más de 14 millones de venezolanos, no debemos entregarles nuestra legitimidad a quienes no la tienen”.





El diputado zuliano reconoció que la Constitución vigente no tiene de manera precisa la solución al caso presente de que al momento del próximo período constitucional no existe una Asamblea Nacional democráticamente electa que pueda con legitimidad cumplir esa función.



Sin embargo, se remitió al artículo 195 de la Cbrv que dispone que durante el receso de la Asamblea Nacional funcionará la Comisión Delegada, que aun cuando se refiere a los recesos que se producen dentro de un período constitucional, considera que allí está la manera como el constituyente resolvió la continuidad de un órgano del poder público, como lo es el poder legislativo, en momentos en los cuales no está funcionando en sesiones ordinarias.





Seguirán en funciones

Por su parte, el diputado Sergio Vergara manifestó que este instrumento legal del Estatuto ha sido el sustento legal para la actuación de la Asamblea Nacional y la presidencia interina.

"El evento realizado por la dictadura el 6-D constituye un fraude y por esta razón, no existen a la fecha parlamentarios electos para reemplazar a quienes fuimos electos en 2015 para desempeñar la función legislativa. Al no existir parlamentarios electos para un nuevo periodo constitucional, prolongar nuestras funciones para lograr los objetivos de alcanzar elecciones presidenciales libres y justas, no puede ser otra cosa que regresar a la Constitución", sentenció.







Por su parte, Edgar Zambrano, diputado por Lara, sostuvo que la fracción parlamentaria de AD apoya la propuesta de reforma convencidos que esta decisión va más allá de las compuertas del Parlamento nacional y que se constituye en una decisión que marcará la diatriba política, la réplica y la contrarréplica.

“También será el ancla de las acciones de quienes creen en la democracia, la libertad, la justicia en la diversidad de opinión de esa sociedad que espera retomar un rumbo que les permita establecer los mecanismos de crecimiento y desarrollo, de movilidad social, que le den al venezolano las condiciones que hoy añoramos que se fundaron en los gobiernos de la alternancia”.





Cerró el debate el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, quien afirmó que "Maduro y sus cómplices, nacionales e internacionales, civiles y militares, son reos de los más graves delitos continuados y agravados, con premeditación y alevosía que se puedan cometer en contra de una nación en ejecución de un plan preconcebido han realizado múltiples acciones que ha llevado a los venezolanos a vivir en una situación nunca antes vista en el país".

“Se han burlado de la Constitución y tienen la desfachatez de proclamarla para cometer sus tropelías. Quieren conducir a Venezuela a un régimen totalitario que la vocación democrática arraigada en la conciencia nacional no va a permitir. En lo económico han destruido la producción nacional, la petrolera, la agropecuaria, la industrial, han acabado con la moneda con el salario, con la estabilidad económica”.



"Se hace necesaria la reforma del citado estatuto para la transición con el objetivo de declarar formalmente la continuidad constitucional de la legítima Asamblea Nacional, con esto le estamos diciendo al pueblo venezolano seguimos dando la pelea para rescatar la soberanía popular y lograra elecciones presidenciales, y parlamentaria libres, justas y verificables”, argumentó.