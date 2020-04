Países Opep+ acordaron recorte de 9,7 millones de barriles/día

Productores de crudo en corrida para tratar de recuperar los precios.

Por: EFE 02:30 PM / 12/04/2020

Los países de la alianza Opep+ acordaron este domingo 12 de abril un recorte de 9,7 millones de barriles diarios (mbd) para estabilizar los precios en el mercado de petróleo.



"Al final de la reunión ministerial telemática de los miembros de Opep+ y de los que no forman parte de Opep+ fue firmado un acuerdo para recortar la producción de petróleo en 9,7 millones de barriles diarios durante dos meses, a partir del 1 de mayo", indicó en un comunicado del Ministerio de Energía kazajo.

El jueves, la Opep, Rusia y otros productores de crudo alcanzaron un acuerdo básico para reducir la oferta petrolera en un 23 % ante la crisis en el sector, causada por la pandemia del Covid-19.



No obstante, entre las partes quedaron algunas diferencias que los participantes esperan resolver durante la nueva reunión.



Si los productores de petróleo no formalizan el acuerdo sobre el recorte de crudo, la economía mundial estará al borde de un caos que afectará los precios de los hidrocarburos, advirtió este domingo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



"Los acuerdos de la OPEP+ los necesita, de hecho, todo el mundo. Si el pacto (que se discute ahora) no llega a sellarse, la economía mundial estará al borde de un caos descontrolado de los precios de los hidrocarburos", dijo Peskov en una entrevista con la cadena Rossiya-1.