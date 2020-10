PCV: "En el Psuv amenazan con quitarle el Clap a quien no los apoyen en el circuito 4"

One Soto, dirigente de los comunistas y candidato a la AN, hizo la denuncia y aseguró que está ocurriendo en las parroquias Antonio Borjas Romero, Idelfonso Vásquez y Venancio Pulgar.

Por: Redacción Web 09:04 AM / 09/10/2020

"Integrantes de la dirigencias circuitales y parroquiales del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), en Maracaibo, vienen amenazando al pueblo con quitarle beneficios sociales, como la bolsa de Clap, si el 6 se diciembre no respaldan a esta organización política en las elecciones de la nueva Asamblea Nacional".

La denuncia fue hecha por One Soto, candidato del circuito 4 a la AN por el Partido Comunista de Venezuela (PCV), quien aseguró en rueda de prensa que "esta práctica se viene realizando en las parroquias Antonio Borjas Romero, Idelfonso Vásquez y Venancio Pulgar, por parte de algunos integrantes del Psuv que intentan desmotivar la voluntad popular y el apoyo al PCV y a las fuerzas sociales y políticas que integran la Alternativa Popular Revolucionaria (APR)".

En su pronunciamiento, el dirigente del PCV en Maracaibo no suministró nombres concretos, pues asegura que la denuncia, por ahora, no es contra alguien en particular, sino en contra de prácticas que se ejecutan aprovechando ciertos espacios de poder y señaló que si posteriormente hiciera falta las llevarán ante el Ministerio Público.

En ese sentido, detalló que las amenazas se hacen contra personas que tienen una participación importante en el movimiento social y comunitario de base. "Los amenazan con quitarles incluso los alimentos de la bolsa de Clap y hasta medicamentos, que son beneficios logrados por la lucha del pueblo y que no son controlables por ningún dirigente del partido de gobierno".

Según el dirigente, las actuaciones de dirigentes parroquiales y circuitales del Psuv "no tienen nada que ver con la esencia chavista y revolucionaria", por lo que formuló un llamado a Psuv para que oriente a su militancia frente a esas actuaciones que, dijo, "no son una línea del partido de gobierno".

"Nuestro partido ha asumido una posición que respalda el pueblo, frente a las medidas económicas tomadas por el Ejecutivo nacional, frente a la situación de crisis económica y social capitalista que estamos enfrentando. Por ello nuestras propuestas para la Asamblea Nacional tienen una gran aceptación popular, porque es una posición crítica valiente y propositiva", dijo Soto.

Para finalizar, el dirigente advirtió que esas prácticas "no van a atemorizar al pueblo, por el contrario lo están llenando de más valor de más fuerza para luchar por que queda demostrado con más claridad dónde están las propuestas, las observaciones, las críticas y prácticas que nada tienen que ver con el movimiento chavista, con prácticas revolucionarias y que lamentablemente hoy son autoritarias".