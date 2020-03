Oposición zuliana marchó hasta la Plaza de la República

No pudieron entregar el Pliego de Conflicto en la sede de la Inspectoría del Trabajo. El exministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas, acompañó la convocatoria opositora.

Por: Priselen Martínez Haullier 04:00 PM / 10/03/2020

La oposición zuliana atendió, este martes 10 de marzo, el llamado que les hizo el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, a retomar las calles para avanzar en su lucha política, así como acompañar a los gremios laborales quienes vienen exigiendo al Gobierno nacional mejoras salariales.

A pocos metros de la concentración del Psuv, que se encontraba en las inmediaciones del Cuartel Libertador expresando su apoyo al Gobierno nacional y a la Fanb, su militancia se reunió en la plaza Indio Mara y 10:00 de la mañana arrancó con una marcha que recorrió la avenida 5 de Julio hasta llegar, en un principio, a la sede de la Inspectoría del Trabajo donde simbólicamente entregarían unos pliegos conflictivos.

Con el tricolor nacional y la bandera de las diferentes toldas políticas llegaron a la sede del organismo que se encontraba cerrada, por medidas de seguridad, por lo que extendieron la caminata hasta la Plaza de la República donde expresaron su descontento y rechazo a la gestión de Nicolás Maduro.

“Vine a marchar porque quiero un mejor país, porque quiero surgir, que mi trabajo valga la pena, que mi dinero rinda, que mi familia vuelva, quiero seguir estudiando y que valga la pena (…), no quiero seguir diciendo que no me alcanza”, expresó Angely Villasmil, estudiante de Psicología.

“Acudí por el llamado que nos hizo Juan Guaidó de salir a la calle a luchar por nuestros derechos con unas elecciones libres”, expresó Pedro Montiel.

Marlene Hernández, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros en el Zulia, por su parte, recordó que el Ejecutivo nacional tiene “una deuda inmensa” con los educadores.

“Es un patrono que no cumple que ha conducido el irrespeto a nuestra convención colectiva. Se han incumplido una serie de incrementos salariales que ya suman el 600% de deuda acumulada. La Onapre (Oficina Nacional de Presupuesto) ha hecho con nuestras bonificaciones lo que le han venido en gana por lo que han desaparecido nuestra convención colectiva”.

Aunque no pudieron consignar el Pliego de Conflicto en la sede la Inspectoría, la diputada por Voluntad Popular (VP), Desireé Barboza, lo recibió representación de la AN.

“En este Pliego de Conflicto del estado Zulia están reflejados todos los problemas que tenemos en la región. Los zulianos seguimos sin electricidad, sin agua, sin gas doméstico y una lista interminable de problemas, pero no importa que nos cierren la Inspectoría, porque los venezolanos unidos en resistencia lograremos la salida de Nicolás Maduro”, afirmó.

Los gremios entregaron el Pliego de Conflicto

a la diputada Barboza.

Además de solicitar mejoras en el salario, así como también en los servicios públicos, los simpatizantes de la oposición también exigieron ir a unas elecciones libres.

“Hay cuatro millones de votos fantasmas y cinco millones de votos que están en el exterior, así no podemos ir a unas elecciones con el régimen”, alertó Hania Salazar, presidenta del Colegio de Enfermeros del estado Zulia.

En la actividad estuvieron presentes varios dirigentes políticos, entre ellos, el exministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas; el legislador al Clez, Eduardo Labrador; el exalcalde de Cabimas, Freddy Bracho; el exgobernador y dirigente de Primero Justicia, Pablo Pérez, quien criticó que la sede de la Inspectoría estuviese cerrada.

El economista y exministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas, también participó en la marcha opositora.

“Logramos llegar a la Plaza de la República con entusiasmo, unidad con un esperanza y un objetivo muy claro que es el cambio del régimen y de eso tenemos que estar convencidos los factores políticos”, expresó Pérez a la vez pidió al resto de los partidos a “no actuar de manera egoísta, el objetivo es uno solo: cambiar al régimen por un Gobierno democrático (…)”.

José Luis Alcalá, presidente de UNT-Zulia, dijo que desde hoy “se reactivó” la calle para la oposición que “se suma a la presión internacional y con los 100 diputados que están dando la batalla por lograr los objetivos para el rescate de Venezuela, lograremos unas elecciones presidenciales este mismo año”.

Los alrededores de la Plaza de la República estuvieron fuertemente custodiados por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) a los pocos minutos de la llegada los opositores se retiraron.