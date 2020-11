Oposición venezolana rechaza la reunión entre el fiscal general y la CPI

Julio Borges custionó la asistencia del fiscal Tarek William Saab y del defensor Alfredo Díaz.

Por: EFE 02:25 PM / 05/11/2020

La oposición de Venezuela rechazó este jueves 5 de noviembre una reunión sostenida este miércoles en La Haya (Holanda) entre la fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, y su homólogo venezolano, Tarek Saab, a quien acusa de encubrir delitos del presidente Nicolás Maduro



Julio Borges, nombrado comisionado para Relaciones Exteriores por el líder opositor Juan Guaidó, señaló a través de Twitter, minutos después de que se diera a conocer el encuentro, en el que también participó el defensor del pueblo venezolano, Alfredo Díaz, al que señala como "cómplice" de presuntos crímenes de lesa humanidad en el país.



Según Borges, Saab y Díaz "se han prestado para la persecución y el asesinato de miles de venezolanos".



La sospecha de la CPI



Durante la reunión en la ciudad holandesa, donde se encuentra la sede de la CPI, Bensouda comunicó a Saab que considera que existen "fundamentos razonables para creer" que se han producido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.



El tribunal abrió en febrero de 2018 un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles donde se habría maltratado a opositores.

La Fiscalía de la CPI ha solicitado a Venezuela información sobre "los procedimientos internos pertinentes y su conformidad con los requisitos del Estatuto de Roma", la carta fundacional de la corte internacional.



La CPI es una instancia judicial de último recurso y se rige por el principio de complementariedad, es decir, no intervendría si la Justicia venezolana llevara a cabo auténticas pesquisas sobre los hechos investigados.



Si la Fiscalía del tribunal internacional considera que esas investigaciones no son genuinas y los hechos denunciados son lo suficientemente graves, el examen preliminar pasaría a ser una investigación formal.



Según informó la CPI, en el encuentro de este miércoles con la fiscal Bensouda, las autoridades venezolanas "aseguraron su disposición a cooperar" con el tribunal, razón por la cual el titular del Ministerio Público invitó a su homóloga a visitar el país.



Discrepancias opositoras



La opinión de Borges no es unánime entre la oposición liderada por Guaido, reconocido presidente interino de Venezuela por unos 50 países.



La diputada opositora Delsa Solórzano, quien se limitó a valorar la conclusión de la reunión sin entrar en qué contexto se produjo el contacto entre las partes, consideró "importante" la valoración de Bensouda y opinó "el fiscal de la dictadura salió con las tablas en la cabeza" (falló su estrategia).



Solórzano se refirió así a las sospechas de la fiscal de la CPI sobre indicios de comisión de crímenes de lesa humanidad en el país caribeño, tal y como comunicó a las autoridades venezolanas en el transcurso de su encuentro.