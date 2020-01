Oposición venezolana mantiene la invitación para que la Cidh visite el país

"No dejarlos entrar es el daño más grande que se pueden hacer porque se demuestra que se vulneran los derechos humanos" en el país, dijo el comisionado Humberto Prado.

Por: EFE 04:35 PM / 31/01/2020

La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional (AN), de notable mayoría opositora, anunció este viernes 31-E que mantiene la invitación para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visite el país desde el próximo lunes 3 de febrero.



"La visita se mantiene. La posición que jugamos es a que la visita se dé. Si no se da, queda reflejado en los informes. No dejarlos entrar es el daño más grande que se pueden hacer (en el Gobierno de Nicolás Maduro) porque se demuestra que se vulneran los derechos humanos", dijo el comisionado Humberto Prado en una rueda de prensa.



El mensaje de la oposición es una réplica a una carta del Gobierno de Venezuela que negó este viernes 31-E la autorización de la visita de la delegación de la CIDH al argumentar que ya no pertenecen a la Organización de Estados Americanos (OEA).



"En ningún momento el Gobierno de la República de Venezuela ha invitado o dado anuencia a la CIDH para realizar una visita al país", recoge la misiva enviada a la OEA y que fue publicada por el canciller Jorge Arreaza.



La semana pasada la oposición liderada por Juan Guaidó anunció y autorizó la visita "in loco" de la CIDH desde el 3 al 8 de febrero, después de que por más de 17 años el ente internacional no haya hecho trabajo de campo en el país.





Prado dijo que la delegación de la Cidh estaría compuesta por cinco personas. Sin embargo, tras el anuncio del Gobierno, dijeron que "la Comisión debe valorar cuántos vienen y sus competencias".



Los puntos propuestos para la visita incluyen "persecución de diputados, independencia judicial de Venezuela, instrumentos de control social como el carné de la patria, libertad de expresión, funcionamiento de servicios públicos o el ecocidio en el Arco Minero del Orinoco", recordó el comisionado Humberto Prado.



Venezuela fuera de la OEA



En la misiva publicada por el canciller Arreaza agregaron que "Venezuela desconoce y no otorga valor jurídico alguno a las actuaciones desarrolladas por la OEA y la Comisión Interamericana por personas que usurpen o pretendan usurpar la representación legítima de nuestro país".



Maduro presentó su salida formal de la OEA en 2017 por considerar que la OEA violó el artículo de su carta que establece la no intervención en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros y se hizo efectiva el pasado mes de abril.



Si bien la OEA no ha aprobado ninguna resolución que reconozca de modo específico a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, el 10 de enero de 2019 declaró ilegítima la toma de posesión de Maduro, y en abril reconoció a Gustavo Tarre, enviado por el líder opositor, como representante de la AN. EFE