Oposición pide al que participe vía digital movilizarse a los centros el 12-D

Proponen participar en consulta mediante aplicaciones móviles.

Por: EFE 04:27 PM / 04/12/2020

La oposición venezolana liderada por Juan Guaidó presentó este viernes 4 de diciembre las alternativas para votar en la consulta que han organizado, en la que preguntarán a la ciudadanía si rechaza las elecciones legislativas del próximo domingo, para lo que propusieron usar Telegram y otra aplicación denominada Voatz, además de una web creada para el evento.







En una rueda de prensa, el exalcalde Emilio Graterón, miembro del comité organizador, aseguró que los ciudadanos interesados en votar tendrán "cuatro puertas de entrada", las tres primeras son Voatz, Telegram, la web, estas disponibles desde el próximo lunes 7 de diciembre y hasta el día 12.







También votación presencial







La cuarta es la participación presencial el mismo 12 de diciembre en unas 7.000 mesas instaladas en "más de 3.000 puntos de manifestación de voluntad", de los cuales no se ofrecieron detalles.







En la consulta popular, se preguntará a los ciudadanos si rechazan "el evento del 6 de diciembre organizado por el régimen de Nicolás Maduro y solicita a la comunidad internacional su desconocimiento".







Asimismo, les cuestionará si exigen "el cese de la usurpación de la Presidencia de parte de Nicolás Maduro y convoca la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables".







Finalmente, el tercer punto inquiere a los venezolanos si "ordenan" hacer "las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad".







Las tres preguntas fueron aprobadas por la mayoría opositora del Parlamento este jueves y, a ellas, los ciudadanos podrán responder "sí" o "no".







Escanear o fotografíar la cédula







Para votar tanto en Voatz como en Telegram, los venezolanos que quieran hacerlo tendrán que escanear o hacer una foto a su cédula o pasaporte.





En el caso de Voatz, "el sistema verifica" el proceso "para evitar que se participe masivamente a través de robots "y verifica que participa una sola persona, una sola vez".







Para usar la aplicación, el interesado debe registrarse con un número de teléfono e email, "para que el sistema verifique que estás utilizando un equipo que es tuyo, que no eres un robot, que no eres una máquina para participar".







Posteriormente, los ciudadanos que quieran participar deberán mostrar su cédula a la cámara y "el sistema va a verificar que efectivamente es un documento válido".







"Pones tus datos, número de cédula, apellido, nombre, fecha de nacimiento y el sistema verifica, efectivamente, que la persona que está participando eres tú", añadió Graterón.







El sistema es parecido a través de Telegram, solo que en ese caso requiere tomar una foto de la cédula, a lo que sigue una pregunta acerca de la fecha de nacimiento para verificar la identidad.







Graterón no dio más detalles acerca de la votación en la página web ni tampoco de las medidas de seguridad para aquellos que envíen sus datos y su cédula.







El también político opositor Biagio Pilieri explicó que, en el caso de la votación en persona el 12 de diciembre, los ciudadanos se identificarán con su cédula de identidad y, "si ya votó de manera virtual, va a tener un código y ese código se lo va a entregar al miembro de la mesa".







Acto de movilización







Sin embargo, Graterón afirmó que quienes hayan votado de manera remota y decidan ir a entregar su comprobante lo harán como un acto político y de movilización puesto que, aseguró, no podrán votar dos veces.







De nuevo, en esta ocasión no facilitó detalles acerca de cómo se impedirá que quienes hayan votado de forma telemática no repitan su sufragio.





"El 12 haces la manifestación simbólica (...) no se contabilizará dos veces ni un voto anula el otro", subrayó.







Por su parte, el diputado opositor Freddy Guevara se mostró cauto a la hora de hacer un pronóstico acerca de la participación en la consulta aunque, según dijo, hay varios estudios de opinión que muestran que entre el 30 y el 40 % de los venezolanos están interesados en participar.







En todo caso, mostró su confianza de que tenga una mayor participación que en las elecciones legislativas previstas para este domingo y que la oposición que encabeza Juan Guaidó rechaza por considerarlas un fraude.