Oposición disidente y chavismo aprueban en la AN comisión para tratar de renovar el CNE

Por: Redacción Web / EFE 01:22 PM / 21/01/2020

La bancada chavista y una minoría opositora de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) venezolana aprobaron por "mayoría evidente" la creación de una comisión para elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), pese a que 91 diputados quedaron fuera del Palacio Legislativo.



Luis Parra, elegido presidente de la AN por una minoría de diputados en una polémica sesión días atrás a la que no pudieron acceder varios parlamentarios, entre ellos Juan Guaidó, pidió "crear una comisión especial (...) que allane el camino para generar encuentros necesarios, buscar vías de entendimiento (para tener) un nuevo CNE".





La creación de la comisión para renovar el CNE, ente responsable de publicar el cronograma y organizar las elecciones, se aprobó por "mayoría evidente".



Parra habló en el Palacio Legislativo ante un número de diputados que no fue hecho público pero compuesto por disidentes de la oposición mayoritaria y diputados chavistas, quienes ocuparon los asientos de los diputados ausentes.

Sin mayorías



Por su lado, el líder de la bancada oficialista Francisco Torrealba reconoció que hay "una imposibilidad técnica para elegir al nuevo CNE" al no tener ninguna de las partes en sesión una mayoría de dos tercios.



"El comité que acordamos con el diputado Juan Guaidó no va a poder funcionar porque algunos miembros de ese grupo preeliminar no ha asistido a las sesiones que convoca el diputado Parra", dijo Torrealba a un grupo de periodistas.



Horas antes, los diputados opositores liderados por Guaidó decidieron hacer sesión en una plaza pública en el este de Caracas, en vez de en la sede de la AN, por temor a que se produjeran agresiones por parte de "colectivos", civiles frecuentemente armados a los que consideran paramilitares.



La sede de la AN amaneció rodeada por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), Policía Nacional Bolivariana (PNB) con equipos antidisturbios y "colectivos", a quienes Guanipa calificó como "terroristas".



Parra pidió crear un "verdadero CNE donde no tengamos candidatos inhabilitados, partidos censurados (...) que dé garantía del respeto al voto, que haga un cronograma electoral con cinco meses de antelación y no uno atropellado".



Hizo un llamado a la bancada chavista presente para que "contribuyan" en la designación del nuevo CNE y pidió "se haga un llamado para que en un tiempo perentorio" se incorporen los diputados ausentes.



La sesión

El diputado José Gregorio Aparicio propuso al bloque del chavismo "declarar en conjunto la omisión legislativa para que sea el TSJ el que designe a un nuevo CNE". Igualmente, propuso el adelanto de las elecciones parlamentarias.

De su lado el diputado Franklyn Duarte, designado como primer vicepresidente de la AN de la directiva que reconoce el Gobierno, llamó a los 11 diputados del Comité Preliminar a incorporarse a las reuniones y convocar a los 10 miembros que faltan de la sociedad civil. "Pido perdón al pueblo de Venezuela porque por falta de acuerdo, de cúpulas, una sola reunión tuvimos el año pasado sobre esto, y muchas veces insistí en designar los 10 miembros de la sociedad civil", pero no se logró reconoció el parlamentario.

Desde el chavismo, el diputado Julio Chávez, del Bloque de la Patria, pidió a la oposición que convenza al resto para reunir las dos terceras partes y que se elija a un nuevo CNE desde la AN. De lo contrario procede que sea el TSJ".