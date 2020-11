Oposición denuncia presunto uso de ayuda de Unicef del Gobierno para campaña

"Usar ayuda humanitaria con fines de propaganda política va en contra de los principios humanitarios", dijo el diputado Miguel Pizarro. Administración Maduro no ha fijado posición.

Por: EFE 03:15 PM / 04/11/2020

La oposición venezolana condenó este miércoles 4 de noviembre en un comunicado el supuesto uso que, según denuncian, ha hecho el gobierno de Nicolás Maduro de la ayuda recibida por Unicef para promover la campaña política del oficialismo de cara a las elecciones legislativas del 6 de diciembre.







Además, el diputado opositor Miguel Pizarro alertó de que el uso de ayuda humanitaria para hacer propaganda política va en contra de los principios humanitarios.







"Usar ayuda humanitaria con fines de propaganda política va en contra de los principios humanitarios. Usar ayuda humanitaria para manipular a la población va en contra de los principios humanitarios", escribió Pizarro en su cuenta de Twitter







Al respecto, pidió a los ciudadanos venezolanos denunciar a todo candidato para las elecciones del 6 de diciembre, que el grueso de la oposición considera un fraude, si está "utilizando ayuda humanitaria".







Pizarro fue nombrado comisionado para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por el líder opositor Juan Guaidó, al que más de 50 países reconocen como presidente interino de Venezuela.





El mensaje del parlamentario es una respuesta a otro de Unicef en el que hacen "un llamado a todos los actores políticos a no instrumentalizar la ayuda humanitaria que se distribuye en Venezuela, cuyo objetivo es estrictamente apoyar" a los menores y sus familias. "Unicef trabaja con base en los principios humanitarios de neutralidad, imparcialidad, independencia y humanidad. Los suministros y el apoyo que ofrecemos en el país son gratuitos y no deben ser utilizados con fines distintos a la atención de los niños y sus familias", aseguran.









Una polémica similar suscitó el intento de reparto de ayuda recogida por Guaidó y que trató de introducir al país en febrero de 2019, algo que impidieron las autoridades venezolanas.







En aquella ocasión, esa ayuda que la oposición catalogó de "humanitaria", diversas entidades no participaron porque no se respetaba el principio de neutralidad, fundamental para ser considerada "humanitaria".







El presidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna, Francesco Rocca, dijo en febrero de 2019, poco antes del intento de ingreso de dicha ayuda, que el compromiso de su organización es con los principios humanitarios, neutralidad, imparcialidad e independencia.







Por eso concluyó que su trabajo no es político y pidió que, en consecuencia, no sea politizado.