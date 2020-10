Oposición critica gestión Meléndez, ministra responde: Estaré donde la Patria me necesite

La partida de Carmen Meléndez de la Gobernación de Lara hacia el Ministerio de Interior y Justicia, por decisión del presidente Nciolás Maduro, a un año de las elecciones, deja a ese estado occidental sin una cabeza clara al frente del Ejecutivo regional.

El exgobernador de la entidad larense, Henri Falcón, reaccionó en Twitter a la designación: "El requisito para ser Ministro en el peor Gobierno de la historia de Venezuela es haber demostrado la mayor incapacidad. El timón no le funcionó y abandonó el barco antes de tiempo ¡Saben que van pa fuera!".

Falcón se midió con Meléndez en los comicios de 2017 y confesó en una entrevista con PANORAMA que aspira el año 2021 participar en los comicios regionales como candidato a la jefatura del Ejecutivo larense.

Meléndez era la gobernadora de Lara en ejercicio y ahora, de acuerdo con lo expresado por Maduro, "va a seguir siendo madrina, protectora del estado Lara".

“Yo soy una soldada que ama a su Patria y donde me necesite la Patria allí estaré, tenga la seguridad presidente Nicolás Maduro que lo haré bien como todas las tareas que se me han asignado y las he cumplido eficientemente y a cabalidad”, así lo manifestó la ahora ministra Meléndez, quien releva en el cargo de Interior y Justicia a Néstor Reverol.