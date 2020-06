Oposición condiciona participación en las parlamentarias

Acordar un nuevo CNE, piden observación Electoral nacional e internacional calificada en todas las etapas del proceso, cese de las inhabilitaciones, entre otras peticiones.

Por: Redacción Web 06:30 PM / 29/06/2020

A través de un acuerdo de consenso de los partidos en el Frente Amplio Venezuela Libre (Favl), los principales partidos de oposición del país condicionaron su participación en las elecciones legislativas de diciembre a una lista de acuerdos que incluyen: cese de las inhabilitaciones, nombrar un CNE de consenso, un cronograma electoral que garantice el derecho al voto, auditorías de todos los procesos del sistema electoral, entre otras condiciones.

En un documento al que tuvo acceso PANORAMA, a través de una fuente del G4 de Caracas, se plantea además que la "observación Electoral nacional e internacional calificada en todas las etapas del proceso y en las diversas fases del ciclo electoral. Acompañamiento electoral calificado en cada proceso electoral".

El documento está avalado por Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, la Causa Radical, Nuvispa, Puente y el Movimiento por la Democracia (MPD).

En el texto se insiste en un "CNE independiente, cuyos miembros deben ser postulados por el Comité de Postulaciones Electorales y designados por la Asamblea Nacional, conforme a lo señalado por la Constitución Nacional y la Ley".

Este es el comunicado completo:

ELECCIONES LIBRES JUSTAS Y VERIFICABLES

Desde nuestros inicios, la lucha contra la dictadura de Nicolás Maduro ha tenido como norte fundamental la celebración de verdaderas elecciones libres y justas, en las que cada ciudadano tenga el derecho de expresar el destino que quiere para nuestra nación.



En la Venezuela de Maduro no hay elecciones: hay farsas y manipulaciones, procesos burocráticos dirigidos por árbitros abiertamente parcializados, sin medios de comunicación, sin libertad de elección para el pueblo y sin contrincantes reales.

Las fuerzas democráticas creemos profundamente en las elecciones libres, creemos en votar de verdad, no en actos simbólicos, ni simulaciones de participación.



Votar debe ser un acto de elección, útil para el venezolano y una oportunidad para transformar nuestra realidad.



Es por ello que, ante la designación inconstitucional de supuesto un árbitro electoral al servicio de la dictadura, el secuestro y criminalización de los partidos políticos, y el conjunto de violaciones constitucionales que se han venido configurando contra el derecho a elegir, las fuerzas democráticas de Venezuela comunicamos al mundo las condiciones mínimas y fundamentales por las que luchamos para poder tener y participar en verdaderas elecciones libres, justas y verificables.



I. Exigimos elecciones LIBRES:

1) Restablecimiento del derecho al sufragio para todos los venezolanos, incluyendo a los que han tenido que emigrar y los que han alcanzado la condición de electores (Registro Electoral confiable y auditado).

2) Garantizar que el voto sea ejercido libremente, sin coacción o intimidación. Prohibición de migración de electores de sus centros electorales naturales.

3) Cese de las inhabilitaciones, enjuiciamiento y prisión de los dirigentes políticos y restablecimiento pleno de sus derechos a la participación política.

4) Participación plena de todos los partidos políticos; restablecimiento de su dirigencia natural y el uso de sus símbolos, colores y bienes.



II. Exigimos elecciones JUSTAS:

5) CNE independiente, cuyos miembros deben ser postulados por el Comité de Postulaciones Electorales y designados por la Asamblea Nacional, conforme a lo señalado por la Constitución Nacional y la Ley. Designación de todos los órganos subordinados de manera independiente, así como las Juntas Electorales y miembros mesa. Respeto a las funciones de los testigos electorales y demás funcionarios en todos los procesos.

6) Cronograma electoral que garantice el derecho al voto y a los lapsos para cada una de las actividades del proceso desde su convocatoria.

7) Campaña electoral equitativa, con igual acceso a los medios de comunicación públicos y privados; prohibición de cadenas. Acceso equitativo a los espacios públicos y garantía de libre tránsito por todo el territorio nacional. Estricta supervisión y castigo al uso de bienes y dineros públicos en favor de candidatos o partidos.

8) Adecuado comportamiento del Plan República respetando que el proceso electoral es esencialmente un acto civil. Prohibición de cualquier intervención ajena a la protección del acto de votación.



III. Exigimos elecciones VERIFICABLES:

9) Auditorías de todos los procesos del sistema electoral. Revisión auditada de las nuevas máquinas y del sistema para el proceso automatizado.

10) Observación Electoral nacional e internacional calificada en todas las etapas del proceso y en las diversas fases del ciclo electoral. Acompañamiento electoral calificado en cada proceso electoral.

Esta lista de condiciones ha sido ampliamente discutida y aprobada por las principales fuerzas políticas democráticas del país. Todo írrito acto que no cumpla con estas condiciones básicas solo puede ser considerado como un fraude electoral, cuyo único objetivo es el secuestro de las instituciones buscando legitimar un falso sistema, por lo que no será convalidado de ninguna forma ni por los venezolanos ni por el mundo. Mientras tanto, nuestra lucha continuará siendo la de conformar un Gobierno de Emergencia Nacional que atienda de inmediato la severa crisis que padece nuestro pueblo y guíe al país rumbo a estas elecciones libres.



Hacemos un llamado a todos los partidos y líderes del mundo libre a ayudarnos en nuestra lucha, y a no aceptar nada menos de lo que estuvieran dispuestos a aceptar para sus propios pueblos.



Venezuela exige elecciones libres, justas y verificables