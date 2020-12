Oposición cifra en 7,6% la participación

La diputada Nora Bracho denunció que "el 70, 2% de los centros de votación monitoreados cuenta con la presencia de los puntos rojos del Psuv contraviniendo con la ley de campaña electoral".

Por: Redacción Web 02:32 PM / 06/12/2020

Nora Bracho, diputada por el Zulia, en rueda de prensa para dar a conocer a la opinión pública el segundo reporte informativo del observatorio opositor del 6 de diciembre, dijo que pasadas las 12:00 del mediodía "la participación en todo el país apenas era de 7,6% es decir, el pueblo venezolano se expresó, habló y dijo un no rotundo a esta farsa, al circo de Maduro".

“Estamos sumamente satisfechos con la actuación de nuestro pueblo, nuestros ciudadanos que saben perfectamente cuál es el trasfondo electoral, este circo que no representan en ningún momento los intereses de los venezolanos, que hay más gente haciendo cola en las estaciones de servicios que en la suma de todos los centros de votación en toda Venezuela y esto es una gran realidad”, dijo la parlamentaria zuliana.



Denunció además que "los venezolanos que han acudido a los centros de votación han sido, obligados y chantajeados, con los Clap, coaccionados por los puntos rojos ubicados cerca de los centros electorales y con el voto asistido".

La diputada Nora Bracho, del Zulia, llevó la vocería de la segunda rueda de prensa de la oposición.





En ese sentido, presentó las siguientes cifras: "el 70, 2% de los centros de votación monitoreados cuenta con la presencia de los puntos rojos del Psuv contraviniendo con la ley de campaña electoral de la nación, en 52% de los centros monitoreados les fue solicitado el Carnet de la Patria a los participantes, en el 15,7% de los centros de votación se observó la repartición de comida del Clap y otros beneficios sociales".

“También se detectó que el 42% de los centros de votación tenían propaganda electoral, mientras que el 51,5% de los mismos se observó la movilización de lectores, utilizando bienes y recursos del Estado, vehículos entre otros. El 69,9% se identificó a los jefes de calle de la estructura de repartición del Clap acompañando a electores para supervisar su participación. 53% de los centros de votación utilizó el voto asistido, para inducir, amenazar y coaccionar al elector”.





Afirmó que estos resultados evidencian que los venezolanos no respaldan este “circo, este teatro del régimen, que saben muy bien que no les van a resolver sus problemas de agua, luz, gas, gasolina y no poder adquirir los alimentos básicos para sus familias, porque el sueldo no les alcanza, esta es la respuesta que le da el pueblo al régimen y a sus nuevos colaboradores”.





Por su parte, el diputado adeco Ivlev Silva aseveró que "el pueblo ha derrotado las pretensiones de prostituir la hermanita más importante para el ciudadano como es elegir”.



Indicó que el 56, 8% de los centros de votación monitoreados en el momento de realizar la rueda de prensa no presentaban cola de electores, eso quiere decir, “que no sirvió la amenaza de no comer, no sirvió la amenaza de intimidación que hizo la dictadura contra el pueblo venezolano”.