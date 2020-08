Oposición agradece "rechazo" de 31 países a la "farsa electoral"

En un comunicado, el jefe opositor Juan Guaidó consideró que esa posición supone una "derrota definitiva" al intento de convocar comicios.

La oposición venezolana que encabeza Juan Guaidó agradeció este sábado 15-A "el rechazo" de 31 países a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, que para los detractores del Gobierno son una "farsa", y consideró que esa posición supone una "derrota definitiva" al intento de convocar comicios.



"El día de ayer (...) Nicolás Maduro y su último intento de imponer una farsa electoral (...) recibió una condena mundial categórica, dejando expuesta la naturaleza arbitraria de sus acciones y obteniendo, cuatro meses antes de intentar ejecutarla, una derrota definitiva", reza un comunicado del "Gobierno legítimo", de Guaidó.

Los 31 países piden más que parlamentarias

En su mensaje, los 31 países aseguran que "las elecciones parlamentarias, por sí solas, no presentan una solución política; por el contrario, pueden polarizar aún más a una sociedad ya dividida".



Por eso, piden a "todos los venezolanos" que "pongan los intereses de Venezuela por encima de la política y se comprometan, de manera urgente, a apoyar un proceso definido e impulsado por los venezolanos para establecer un Gobierno de transición inclusivo que lleve al país a unas elecciones presidenciales libres y justas, lo más pronto posible".



Reiteramos la disposición de todos los países que mantienen sanciones económicas a discutir su levantamiento en un contexto de progreso político.



Por eso, hicieron "un llamado a todos los partidos políticos e instituciones de Venezuela para que prontamente se comprometan, o apoyen, un proceso que establezca un Gobierno de transición de amplia aceptación que en breve lleve adelante unas elecciones presidenciales libres y justas, e inicie el camino hacia la recuperación del país".



En opinión de los 31 firmantes, "para alcanzar una solución pacífica y sostenible a la crisis" que vive Venezuela "es necesario un Gobierno de transición que lleve a cabo las elecciones presidenciales, de modo que ningún candidato tenga una ventaja indebida sobre los demás".



El documento fue firmado por Albania, Australia, Bahamas, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Estonia, Georgia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Hungría, Israel, Kosovo, Letonia, Lituania, Panamá, Paraguay, Perú, Reino Unido, República Dominicana, Santa Lucía y Ucrania.



UE considera que no hay condiciones apara comicios



Por su parte, el alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, consideró el pasado martes que Venezuela "no cumple en este momento" las condiciones para que las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre sean "transparentes, inclusivas, libres y justas".



Frente a todo ello, el "Gobierno" de Guaidó agradeció el apoyo de los 31 países, la UE y el Grupo de Lima en lo que considera un rechazo "a la farsa electoral parlamentaria de diciembre".



"Lo sucedido recuerda que no estamos solos. Por más difícil que se haya tornado la lucha que hemos emprendido como venezolanos, esto es un recordatorio de que mientras no nos rindamos y sigamos dando todo nuestro esfuerzo por obtener la libertad de todo un país, seguiremos estando acompañados", asegura su comunicado.



Mensaje al entorno de Maduro



Por otra parte, mandaron un mensaje a "quienes hoy siguen sosteniendo" a Maduro en Miraflores, ya que, aseguran, lo que se produjo el viernes 1-A con el comunicado de los 31 países es "un aviso de que la apuesta que les ha vendido Nicolás Maduro" no va a prosperar.



Según el documento, dicha "apuesta" se basa en que "la comunidad internacional 'se va a cansar' y a permitir que Venezuela se convierta en una segunda Cuba".



Frente a ello, consideran que "la única salida viable para ahorrarle sufrimiento a los venezolanos es la reacción de un proceso de transición a la democracia".