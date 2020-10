Omar Barboza: Ley Antibloqueo es una farsa

El parlamentario zuliano cuestionó el "secretismo" que avala la ley aprobada por la ANC.

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Omar Barboza, alertó sobre la Ley Antibloqueo aprobada este jueves 8 de octubre. “Estamos ante una dictadura delirante, que además de usurpar el poder, se imagina que puede engañar a todo el mundo aparentando legalidad a su intención de darle rienda suelta y sin control al ejercicio corrupto del poder”, manifestó.



El parlamentario señaló sobre la Ley Antibloqueo que “denominarse Ley Constitucional, es una farsa más para confundir, porque en Venezuela todas las leyes orgánicas, especiales y ordinarias son constitucionales o no son leyes, pero tienen como condición que deben ser aprobadas por la Asamblea Nacional de conformidad con el Articulo 202, o no son constitucionales”.

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó el jueves 8 de octubre la ley, presentada por el presidente Nicolás Maduro, una propuesta que le da la potestad para "inaplicar" normas legales "cuya aplicación resulte imposible o contraproducente" debido a los efectos de las restricciones financieras que enfrenta el país caribeño, según su articulado

"El Ejecutivo Nacional podrá modificar los mecanismos de constitución, gestión, administración y funcionamiento de empresas del Estado, públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior", indica.

La nueva ley, además, declara "secretos y reservados" todos los actos derivados de su aplicación, por lo que el gobierno de Maduro no estaría obligado a someterse a controles. No fija mecanismos para rendición de cuentas previas, indicando que solo la Contraloría podrá tener acceso posterior a información si lo solicita

Barboza señaló que "esta llamada ley llega al extremo de tratar de legalizar lo que el Ejecutivo usurpador viene haciendo, pero ahora como secreto lo que a ellos se les ocurra con los bienes de la nación, creyendo que con eso aseguran impunidad por sus delitos, mientras el hambre cada día hace más estragos en la vida de los venezolanos”, finalizó el parlamentario.