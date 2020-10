Oficialismo iniciará el lunes 5-O consulta popular de cara a las legislativas

Jorge Rodríguez reitera invitación a la UE. Dijo: "El programa para el siguiente período legislativo lo construimos con la gente".

Por: EFE 04:01 PM / 03/10/2020

El comando de campaña oficialista anunció este sábado 3-O que hará una consulta popular en toda Venezuela, con la que espera recolectar propuestas para un eventual plan legislativo que pondría en marcha luego de las elecciones parlamentarias de diciembre, en las que no participará el grueso de la oposición.







"Iniciamos una consulta en todo el territorio nacional para conversar con la gente común", dijo en rueda de prensa el jefe del comando, Jorge Rodríguez, quien indicó que este proceso empezará el lunes 5 y se extenderá hasta el día 20 de este mes.







Aunque no explicó si la consulta se hará de manera presencial, pese a la cuarentena que rige en el país desde marzo para evitar la propagación del covid-19, insistió en que los candidatos del Gobierno buscan conocer las expectativas y "sueños" de los ciudadanos, de cara a los comicios.







En este proceso, prosiguió Rodríguez, esperan conversar con representantes de organizaciones no gubernamentales, de los empresarios, de los pueblos indígenas, entre otros, para construir "un programa de cambios que busque la mirada hacia el futuro".







"El programa para el siguiente período legislativo lo construimos con la gente (...) vamos a una consulta mayor, porque vamos a hablar con todos los sectores", sostuvo.







Entre los temas que esperan abordar mencionó la defensa del territorio y de la soberanía, cómo desarrollar una economía autosustentable, tópicos relacionados con los matrimonios y las familias, posibles reformas a los códigos penal y de comercio, o aumentar la celeridad procesal.







Invitación a la UE







Consultado sobre el condicionamiento que hiciera la Unión Europea (UE) de retrasar seis meses los comicios para aceptar participar como observadores electorales, Rodríguez solo insistió en que la invitación está abierta, aunque el Gobierno ha dejado claro que se mantiene el llamado a las urnas para diciembre.







"Nuestra única opinión es que vengan. Claro que pueden venir, por supuesto que pueden venir (...) si quieren venir a ver el sistema electoral venezolano pueden venir a ver. Ratificamos nuestra invitación a todos", dijo.







El exministro adelantó que en los próximos días el Consejo Nacional Electoral (CNE) publicará la lista de observadores internacionales que participarán en las legislativas pues, aseguró, se enviaron invitaciones a misiones y expertos "de los cinco continentes" y estos han ido respondiendo.







Otra consulta





El anuncio oficialista se produce dos días después de que el Parlamento, de mayoría opositora, aprobara otra consulta impulsada por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 50 países, que busca medir el rechazo a las legislativas y el respaldo a la posibilidad de ejercer "toda la presión internacional" contra el Gobierno.







Rodríguez insistió este sábado en que delegados del Gobierno de Nicolás Maduro han sostenido diálogos y acuerdos con "todo el espectro" de la oposición menos con la "extrema derecha radical", en alusión a la mayoría legislativa que respalda a Guaidó.







Esa parte del antichavismo reunida en torno de Guaidó, también jefe del Parlamento, considera "fraudulentas" las votaciones convocadas para diciembre e impulsa la consulta opositora que sigue sin fecha fijada y no tendrá carácter vinculante.