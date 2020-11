Observadores del 6-D se comprometen a informe técnico, no político

El Centro de Expertos Electorales Latinoamericanos tendrá observación del proceso en las auditorías también.

Por: EFE 06:40 AM / 12/11/2020

El Centro de Expertos Electorales Latinoamericanos (Ceela) aseguró que acompañará las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre en Venezuela con una misión "eminentemente técnica" y que no hará ningún pronunciamiento sobre la situación política del país.



"No nos pronunciamos ni nos pronunciaremos de aspectos políticos, de eso hemos sido ajenos desde que nació esta organización hace casi 15 años (...) nuestra tarea es una veeduría electoral", dijo Guillermo Reyes, jefe de la misión que llegó este miércoles a Venezuela para adelantar auditorías al sistema electoral.



Reyes, también expresidente del Consejo Electoral de Colombia, indicó que la visita de la misión durará hasta el lunes y que espera dar un informe sobre las auditorías antes de abandonar el país.

El Ceela firmó un convenio con las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela para mantenerse por "casi 24 horas en las auditorías virtualmente y presencialmente".



Además, la misión prevé reunirse con candidatos a diputados de todos los sectores políticos y observar el segundo simulacro electoral que se realizará el próximo domingo.



Según indicó Reyes, el 6 de diciembre habrá una gran misión del Ceela acompañando el proceso electoral, aunque no detalló quiénes asistirán.



Por su parte, el presidente del Ceela, Nicanor Moscoso, avaló, una vez más, el sistema electoral venezolano como el "mejor de Latinoamérica", pese a que el mismo ha sido cuestionado en el pasado por Smarmatic, la empresa que brindó soporte durante años al CNE para el recuento de los votos y hasta 2017.



Según dijo Smarmatic en aquel momento, las máquinas de votación fueron manipuladas para elegir a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que se instaló ese año.



Venezuela celebra el próximo 6 de diciembre elecciones para elegir a los 277 diputados del Parlamento, en lugar de los 167 existentes en esta legislatura y anteriores, y que el CNE aumentó.



Sin embargo, en los comicios no participará el grueso de la oposición venezolana ni sus principales líderes políticos por considerar que son un "fraude", pues entre otras cosas el CNE fue escogido por el TSJ y no por el Legislativo, tal y como estipula la Constitución.



También han denunciado que los principales partidos de la oposición han sido intervenidos por el TSJ, cuya composición rechazan al considerar que los magistrados son abiertos simpatizantes del chavismo y fueron elegidos en un proceso exprés.



Además, tanto la Unión Europea (UE) como la Organización de Estados Americanos (OEA) han señalado que no reconocerán los próximos resultados electorales por considerarlos también un "fraude"