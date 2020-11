Obispos: Comicios del 6-D no ayudarán a resolver los verdaderos problemas del pueblo

CEV renovó "llamado urgente a todos quienes dedican sus esfuerzos a la política y a las diversas organizaciones de la sociedad civil a fin de continuar haciendo esfuerzos en conjunto para restablecer los derechos democráticos de la nación".

Por: EFE 02:20 PM / 30/11/2020

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) reiteró este lunes 30-N que las elecciones legislativas, que se celebrarán el próximo domingo 6-D y que la mayoría de la oposición considera un fraude, agravarán la crisis que vive el país.



"Ratificamos lo que anteriormente señaláramos al decir que el evento electoral convocado para el próximo 6 de diciembre, lejos de contribuir a la solución democrática de la situación política que hoy vivimos tiende a agravarla", reza un comunicado de la CEV.



Además, subrayan que estos comicios "no ayudarán a resolver los verdaderos problemas del pueblo".



Llamado urgente a los políticos



También renovaron su "llamado urgente a todos quienes dedican sus esfuerzos a la política y a las diversas organizaciones de la sociedad civil a fin de continuar haciendo esfuerzos en conjunto para restablecer los derechos democráticos de la nación".



En este sentido, la CEV considera "necesarias e importantes" todas las iniciativas, entre ellas la consulta popular a la que ha convocado el líder opositor Juan Guaidó.



La consulta, que se celebrará del 5 al 12 de diciembre, preguntará a los ciudadanos si rechazan "el evento del 6 de diciembre organizado por el régimen de Nicolás Maduro y solicita a la comunidad internacional su desconocimiento".



Asimismo, les cuestionará si exigen "el cese de la usurpación de la Presidencia de parte de Nicolás Maduro y convoca la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables".



Finalmente, el tercer punto inquiere a los venezolanos si "ordenan" hacer "las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad".



Piden que el pueblo se expresa



Acerca de esta consulta, la CEV dice que "el pueblo tiene pleno derecho a expresarse por los legítimos canales garantizados por la Constitución".



También se pronuncian sobre el denominado Plan de la Patria, elaborado por el Gobierno de Nicolás Maduro, así como el "estado comunal", propuesta del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en estas elecciones.



"Desde el ejercicio de nuestro ministerio y siendo ciudadanos de este país, invitamos a un serio discernimiento que nos conduzca a la búsqueda de una solución justa, pacífica, democrática y acordada entre todos los venezolanos, a la crisis multiforme que afecta Venezuela", aseguran.



Para la CEV, los venezolanos no deben dejarse "vencer por el desaliento", sino "continuar haciendo todo lo posible y trabajar por la unidad, la paz y la prosperidad de la nación, anteponiendo el bien común como prioridad a cualquier otro interés".



"El pueblo venezolano anhela, ciertamente, un cambio pacífico de la situación, para lo cual quiere expresarse con el voto, en condiciones justas, equitativas y de igualdad para las partes", afirman.



Sin embargo, en un aparente llamado a Gobierno y oposición, aseguran que "separadamente, de espaldas los unos a los otros, sin reconocerse y aceptarse, cualquier resultado" de las elecciones del 6 de diciembre "afianza más la confrontación que la búsqueda sincera de solución en la que tengan parte todos".



"Sin encuentro, sin reconocimiento mutuo y sin dialogo auténtico no habrá solución que traiga bienes y fraternidad", concluyen.