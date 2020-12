ONG: Liberan a 40 militares venezolanos presos por distintas causas

La ONG Foro Penal, que encabeza en el país la defensa de los considerados prisioneros políticos, dijo a Efe que solo 3 militares del grupo de 40 excarcelados estaban en sus listas de presos de conciencia.

Por: EFE 09:12 AM / 02/12/2020

La ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia confirmó este martes 1 de diciembre que fueron liberados 40 militares venezolanos que estaban presos por distintas causas, entre ellos algunos a los que consideran presos políticos.







"La Coalición por los DD HH y la Democracia saluda la liberación de 40 militares presos y espera que en las próximas horas se continúe liberando a las personas detenidas de forma injusta", escribieron en su cuenta de Twitter.







Posteriormente, matizaron que entre los liberados hay "algunos (que) eran considerados presos políticos", si bien no publicaron la cifra.



La ONG Foro Penal, que encabeza en el país la defensa de los considerados prisioneros políticos, dijo a Efe que solo 3 militares del grupo de 40 excarcelados estaban en sus listas de presos de conciencia.







El resto, dijo la fuente de la organización, estuvo tras las rejas por "delitos comunes" y no por razones políticas.







Esos tres militares excarcelados habían sido acusados por estar supuestamente involucrados en el "Golpe Azul", como llamó el Gobierno en 2015 a un presunto plan rebelde para desalojarlo del poder, una de las decenas de intentonas que según el Ejecutivo han sido frustradas desde que Nicolás Maduro llegó al poder en 2013.







Según el último informe de Foro Penal, hasta el 23 de noviembre había en Venezuela 365 personas consideradas como presos políticos, de los que 237 son civiles y 128 militares.







De ellos, 363 son adultos y dos son adolescentes. Entre los presos hay 341 hombres y 24 mujeres.







El pasado 31 de agosto, el presidente Nicolás Maduro adoptó una medida de gracia que incluyó indulto carcelario y sobreseimiento de diversas causas a 110 personas.







Entre ellos no había ningún militar, sino políticos, asistentes del líder opositor Juan Guaidó o ciudadanos arrestados en confusas circunstancias y cuyos casos no contaban con claridad judicial.







Según los datos de Foro Penal, seis de las personas beneficiadas estaban en libertad sin ningún proceso pendiente, 24 estaban fuera de prisión pero con procesos pendientes, 26 eran investigadas "por causas políticas" pero no estaban encarcelados, uno era un preso común y 53 estaban en prisión, aunque inicialmente dijeron que eran 50 los encarcelados.







Tras esas liberaciones, reportaron que todavía quedaban 333 presos políticos, según sus cuentas.