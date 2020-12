OIT: Salario de los migrantes es un 13% menor a la media

"Los trabajadores migrantes deben hacer frente con frecuencia a la desigualdad en el mercado laboral, en particular en materia de salarios, acceso al empleo y formación": directora del departamento de Migraciones Laborales de la OIT, Michelle Leighton.

Por: EFE 10:19 AM / 14/12/2020

El salario de los trabajadores migrantes en países de ingresos altos es un 13 % menor al promedio en esos mercados laborales, subrayó este lunes 14 de diciembre la Organización Internacional del Trabajo (OIT).



La brecha salarial media en la Unión Europea entre migrantes y nacionales es de casi el 9 %, y es especialmente alta en un país como Chipre, donde alcanza el 42 %, según el informe presentado hoy por la agencia con sede en Ginebra.



El informe, elaborado con datos de medio centenar de países que representan la mitad de los trabajadores migrantes del mundo, indica que en los últimos cinco años la brecha salarial entre este grupo y el resto de empleados ha aumentado, incluso antes de que la crisis sanitaria empeorara la situación.

En Italia, por ejemplo, la brecha subió del 27% al 30 % desde 2015, mientras que en Portugal creció del 25% al 29 % y en Irlanda del 19% al 21 %, señaló la directora del departamento de Migraciones Laborales de la OIT, Michelle Leighton, al presentar el informe en rueda de prensa.



"Los trabajadores migrantes deben hacer frente con frecuencia a la desigualdad en el mercado laboral, en particular en materia de salarios, acceso al empleo y formación, condiciones de trabajo, seguridad social y derechos sindicales", recordó la experta.



"Parte de la brecha salarial puede explicarse por diferencias educativas y formativas, pero la principal razón es la discriminación que aún existe, y superarla, combatir los prejuicios, es más importante que nunca", afirmó Leighton.



El documento señala que un 27 % de los trabajadores migrantes tienen trabajos temporales y un 15 % empleo a tiempo parcial, y muestra que están representados de forma desproporcionada en el sector primario (agricultura, ganadería, pesca) así como en actividades del secundario como minería, industria o construcción.



El informe indica además que las mujeres migrantes afrontan una doble penalización salarial: como media, ganan una quinta parte menos (-21 %) que los hombres migrantes, un porcentaje incluso mayor que la brecha salarial de género que hay en los países estudiados, del 16 %.



Ello se debe en parte a que las mujeres migrantes están especialmente sobrerrepresentadas en trabajos domésticos (son casi tres de cada cuatro del total mundial), un sector donde la brecha salarial con respecto a los trabajadores no migrantes es del 19 %.

El informe no cuenta con datos completos sobre 2020 y por ello no mide aún el impacto de la pandemia en estos trabajadores migrantes, aunque los expertos de la OIT vaticinan que tendrá consecuencias muy negativas, tras un año en el que decenas de millones de ellos perdieron su empleo y tuvieron que regresar a sus países de origen.



"En la mayoría de los países los migrantes están representados de forma desproporcionada en trabajos de bajos ingresos, por lo que se prevé que sufran un alto grado de desempleo, y que muchos de los que lo conserven pierdan horas de trabajo", estimó la experta española de la OIT Rosalía Vázquez-Álvarez.



Aunque la OIT no tiene datos globales de 2020, sí ha estudiado la evolución del empleo en migrantes entre abril y octubre de este año en un país desarrollado (EE UU) y uno en desarrollo (México), donde ha notado diferentes tendencias.



Mientras en Estados Unidos el desempleo en los trabajadores migrantes creció un 8 %, por encima de la media nacional para todos los empleados (2 %), el salario promedio de los primeros apenas sufrió cambios, mientras que en México, de forma inversa, no se redujo el número de migrantes empleados pero sí su media salarial (un 7 %).



"El hecho de que la media salarial en EE UU no haya cambiado muestra que aquellos que han perdido su empleo allí estaban en la parte baja de la clasificación de sueldos", explicó Vázquez-Álvarez, quien indicó que estas tendencias seguramente podrán extrapolarse a otros países desarrollados y en desarrollo.



El informe de la OIT también desvela, en relación a la situación previa a la pandemia, que en los países de ingresos bajos y medios la remuneración media de los migrantes suele ser un 17,3 % mayor a la de los trabajadores no migrantes, en este caso porque suele tratarse de expatriados temporales altamente calificados.