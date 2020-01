Noriega responde: "Me cobran que he sido crítico de la corrupción de Guaidó y del G-4"

El parlamentario respondió a las acusaciones de Marquina que "no hay corrupcion buena y corrupción mala. Es tan mala la corrupcion roja como la blanca, la azul, la naranja o la amarilla.

Por: Redacción Web 05:00 PM / 17/01/2020

"Hay toda una campaña de mentiras de que me vendí al oficialismo, cuando la verdad verdadera es que yo sigo siendo opositor y lucho por la salida de Nicolás Maduro", así respondió el diputado a la Asamblea Nacional, José Gregorio Noriega, a las acusaciones en su contra de un presunto acto de soborno que habría realizado al parlamentario de Primero Justicia, Alfonso Marquina, para que votara en contra de Juan Guaidó el 5 de enero.

A través de una serie de mensajes publicado en twitter e Instagram, Noriega, afirmó que es falso el audio en el cual lo vinculan con los hechos.

De acuerdo con una publicación en su cuenta de Instagram, el parlamentario agrega que "me están cobrando que he sido un crítico de la corrupción de Juan Guaido y de la cúpula del G4 (Henry Ramos, Manuel Rosales, Leopoldo Lopez y Julio Borges). No hay corrupcion buena y corrupción mala. Es tan mala la corrupcion roja como la blanca, la azul, la naranja o la amarilla. Seguiré en mi lucha por la salida de Maduro.

El diputado Alfonso Marquina, presidente de la Comisión de Finanzas de la AN, reveló este viernes un audio de una conversación que sostuvo con el diputado José Gregorio Graterol; presuntamente encargado de captar a los parlamentarios para su posterior soborno.

“El 11 de diciembre (de 2019) en una reunión de diputados, hicimos observaciones para corregir, para mejorar. Uno de estos personajes nefastos (en referencia a José Gregorio Graterol), al escuchar mi intervención pensó que yo estaba hecho de la misma calaña y fue capaz de creer que yo era sobornable. En ese momento me escribió, en la misma reunión, y me dijo: queremos hablar contigo”, contó Marquina.

En su post de Instagram, Noriega agregó que "ya basta del VAMOS BIEN mientras se cohabita con el régimen hambreador de Maduro. Que digan qué hicieron con La plata de la ayuda humanitaria. Que digan qué hicieron con la plata que envió Estados Unidos en apoyo a la Asamblea Nacional. Amenazan con sancionarme? Que lo hagan. Me tendrán que congelar mi única cuenta bancaria en bolívares del Banco de Venezuela. Pues cuentas en el exterior no tengo. Cuentas en dólares no tengo. Visa para Estados Unidos nunca he tenido".

A juicio del parlamentario, "la campaña fascista de linchamiento moral y político que ha emprendido la cúpula de los partidos del G4 en contra de los diputados de la 'Rebelión de las Regiones' que nos hemos atrevido a levantar nuestra voz disidente, no tendrá éxito. Dios, el tiempo y la justicia nos dará la razón".