"No descansaremos por la libertad": Leopoldo López

Denunciaron detenciones de un vigilante de la embajada de España en Venezuela y de empleada de López.

Por: EFE / Agencias 08:26 PM / 24/10/2020

Leopoldo López aseguró este sábado 24-O que seguirá trabajando "para alcanzar la libertad" del país, del que se ha marchado hace unas horas, si bien no develó su paradero actual.



"Venezolanos, esta decisión no ha sido sencilla, pero tengan la seguridad de que cuentan con este servidor para dar la lucha desde cualquier espacio. No descansaremos y seguiremos trabajando día y noche para alcanzar la libertad que nos merecemos todos los venezolanos", escribió López en su cuenta de Twitter.



López, según explicó su padre, salió este viernes de la residencia del embajador español en Venezuela, donde estaba como huésped desde el 30 de abril de 2019, y se marchó a España, donde residen su esposa e hijos.

Adelantó que en los próximos días dará más detalles de las "acciones que nos proponemos realizar a favor de la libertad de nuestro pueblo".

López manifestó que está comprometido con sus funciones dentro del equipo de Juan Guaidó.

Denuncian dos detenciones

Un vigilante privado de la embajada de España en Caracas y una empleada de Leopoldo López fueron arrestados este sábado, después de que el político saliera de la residencia del embajador español, Jesús Silva.



El vigilante, identificado como José Jerjes Neira, llevaba años trabajando en la embajada de España y fue arrestado por el Sebin, detalló la fuente.



Funcionarios del Sebin vigilan la sede diplomática y la residencia del embajador, donde se hospedaba López desde el 30 de abril, cuando participó junto al también opositor Juan Guaido en un conato de levantamiento militar.



El partido Voluntad Popular (VP), fundado y liderado por López, denunció que funcionarios del Sebin detuvieron a Nubia Campos, una empleada del político que le llevaba la comida durante su estancia en la residencia del embajador.