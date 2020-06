“No ando ni en conspiraciones, ni en clandestinidades, ni escondiendo nada, si quieren venir por mí, estoy en la calle, yo no ando escondida”.

Así respondió la gobernador del Táchira Laidy Gómez ante la pretensión de diputados del Gobierno del Consejo legislativo del Táchira de destituirla. “Señores del Psuv, preocúpense por tener una Asamblea Nacional legitimada y no amañada, esa estrategia de divisionismo político en el Táchira no les va a funcionar”, agregó.

En declaraciones publicada por El Nacional, Gómez aseguró que no conoce las razones por las que los chavistas quieren sacarla de la gobernación. Resaltó que ha realizado su gestión con transparencia y cuentas claras, dándole la cara a los ciudadanos.

El Consejo Legislativo del Estado Táchira (Clet) tramitará la destitución de la gobernadora de la entidad, Laidy Gómez, por presuntas irregularidades administrativas, informó el diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela del estado andino, Joshua Faratro.

"No entiendo la persecución ni el amedrentamiento, a mí no me van a temblar los talones por ese tipo de declaraciones absurdas amenazándome con la destitución. Yo ando con mis cuentas claras y desconozco las razones por las cuales inventan esas cosas", manifestó.