Murió por covid-19 una diputada opositora de la AN

Bolivia Suárez falleció este jueves 17 de diciembre luego de varios días hospitalizada. Representaba al estado Lara.

Por: EFE 02:48 PM / 17/12/2020

La diputada opositora Bolivia Suárez falleció este jueves 17 de diciembre luego de varios días hospitalizada por covid-19, informó a través de Twitter la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento).







"Desde la Asamblea enviamos nuestras condolencias y más sentidas palabras a los familiares y amigos de la diputada Bolivia Suárez, quién acaba de fallecer. ¡Paz a su alma!", dice el mensaje que el Legislativo difundió en la red social.







Suárez era representante de Lara en el Parlamento venezolano y una férrea crítica del Gobierno de Nicolás Maduro.





La legisladora estuvo desde principios de diciembre bajo cuidados intensivos "por complicaciones del covid-19", según un comunicado difundido por familiares que emprendieron una campaña digital para buscar dinero que les permitiera seguir pagando la atención médica.







Aunque Suárez contaba con seguro médico privado, explicó la familia, este alcanzó para cubrir los gastos hasta el pasado día 5, desde entonces había estado intubada y con los pulmones "muy comprometidos".







La noticia ha sido compartida por decenas de diputados que, también a través de las redes sociales, han expresado condolencias y han recordado parte del trabajo de la legisladora, quien fue integrante de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la AN.







Los últimos pronunciamientos públicos de Suárez fueron para rechazar las elecciones legislativas que se celebraron el pasado día 6, en los que la oposición mayoritaria que controla actualmente la Asamblea no participó por considerarlas fraudulentas.











Dos diputadas fallecidas







Patricia Pérez, una de las diputadas electa en esos comicios, falleció menos de 72 horas después de haber obtenido un escaño en estas votaciones que el chavismo gobernante ganó con holgura.







Aunque medios locales aseguran que la legisladora chavista murió a causa del Sarc-COV-2, que causa la covid-19, ninguna fuente oficial o del gobernante Partido Socialista Unido (Psuv) confirmó este dato en sus notas luctuosas ni precisaron la causa del fallecimiento.







Pérez era diputada regional, también del estado Lara y ganó un asiento en la AN impulsada por el PSUV y la alianza oficialista de partidos conocida como Gran Polo Patriótico (GPP).







Según el más reciente balance oficial, Venezuela ha acumulado 108.717 infecciones por coronavirus en 277 días de pandemia, lo que ha dejado 970 muertes, uno de los saldos más bajos del mundo en cuanto a fallecimientos por este virus.