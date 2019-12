Monseñor Moronta: Con dádivas cómo se va a salir de la crisis

La verdadera crisis en Venezuela es de tipo moral y humano. Así lo refiere monseñor Mario Moronta, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), al señalar que el país está sumergido en una emergencia humanitaria a la que el oficialismo y la oposición no han sabido dar respuestas.

El también Obispo de San Cristóbal consideró, en una entrevista a la Prensa de Lara, que la única vía para ver mejoras es con un cambio en la dirección del país.

“Es necesario un reconocimiento de que se necesita un cambio en la dirección del país. Con totalitarismo y militarismo no se puede construir la paz ciudadana. Es necesario que se dé el cambio en el sistema de gobierno y este termine de escuchar el clamor de la gente”, señaló en la entrevista al medio.

Insistió Monseñor que “con dádivas cómo se va a salir de la crisis ni se va a fortalecer la dignidad del ser humano tan golpeada. Considero que los bonos y las dádivas son para tranquilizar a la gente; pero en el fondo no alcanza para nada”.

Él también envió un mensaje a la oposición venezolana. “Ha hecho su trabajo. Pero no termina de mostrar dos cosas importantes: la unidad interna (y no la búsqueda de puros intereses y conveniencias) y su cercanía a la gente. Hay un serio divorcio de la oposición con el pueblo. A este no hay que buscarlo sólo para las marchas y para las elecciones”, expresó.

Sobre la actualización del último informe presentado por Michelle Bachelet, alta comisionada de los Ddhh de la ONU, Moronta fue claro: “Es cierto, pero que se ha quedado corto. La crisis, como ya lo dije es mucho mayor y se convierte en una emergencia humanitaria. Lo económico y político se puede superar con estrategias, la desvalorización de la persona humana atenta contra lo principal del alma de un pueblo y es más lento recuperarla”.

El Obispo de San Cristóbal apuntó, además, que “no se puede dialogar con un régimen totalitario que no ha reconocido los crímenes de lesa humanidad cometidos a lo largo de los últimos tiempos. Y menos con quienes se comprometieron a realizar unos acuerdos (como sucedió en 2016) y no los cumplieron”.

“Los diálogos no deben ser sólo entre políticos del gobierno y de la oposición, ya que lo que van a producir son pactos de élites. En los diálogos deberían estar los estudiantes, representantes populares, de los gremios, entre otros. Eso ayudaría a que el diálogo fuera menos elitista y tuviera en cuenta al gran protagonista de todo cambio: el pueblo”, expresó finalmente.