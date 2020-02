Ministro Abreu: Guaidó viajó en la aerolínea TAP con un falso nombre

Abreu dijo que se evaluarán las sanciones que se aplicarán a la aerolínea TAP Air Portugal, que incluirían suspensiones y revocatoria del servicio.

Por: AFP / Agencias 01:00 PM / 17/02/2020

El ministro para el Transporte, Hipólito Abreu, denunció este lunes 17 de diciembre que la Aerolínea TAP de Portugal incumplió en los procedimientos internacionales de vuelo y seguridad del espacio aéreo de Venezuela.

“En el vuelo de transportes áereos Portugueses Tap 173 ocurrieron una serie de hechos donde las autoridades del sector aéreo nacional han investigado una serie de fallas que atentan contra la seguridad aeronáutica y es un caso violatorio, según las leyes del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac)”, agregó Abreu.

Precisó que en el vuelo TP173 que salió de Lisboa con destino hacia el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maquetía, La Guaira, Guaidó viajó bajo el nombre falso de “Antonio Márquez”.

El ministro resaltó que las evidencias han llevado una serie de evaluaciones e inicio de procesos administrativos a cargo de personal calificado del Inac para esclarecer este caso “donde se encontraron una serie de eventos irregulares entre los que destaca: documentos que no poseen certificación de fumigación, la identificación de las personas no concuerda con la lista suministrada por la aerolínea, al igual que el hallazgo de materiales no calificados para su traslado”.

Explicó que el Inac enviará un informe a la Organización de Aviación Civil Internacional.

También se evaluarán las sanciones que se aplicarán a la aerolínea TAP Air Portugal, que incluirían suspensiones y revocatoria del servicio.

Un tío de Guaidó, Juan Márquez, fue detenido el pasado martes tras acompañar al jefe parlamentario -reconocido como presidente encargado del país petrolero por medio centenar de gobiernos- en el vuelo comercial de TAP en el que regresó tras una gira internacional.

Márquez fue imputado por supuestamente portar materiales explosivos escondidos en varios objetos.

Portugal, en un comunicado del Ministerio de Interior, informó el pasado viernes que abrió una investigación "ante las declaraciones de las autoridades venezolanas sobre un fallo en la seguridad en un vuelo (a Caracas) procedente de Lisboa".