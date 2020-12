Min-Salud Colombia pese a polémica: Migrantes transitorios no serán vacunados

El ministro Fernando Ruiz señaló que la “población pendular”, integrado por personas que entran y salen del país, no será vacunada.

Por: Agencias 03:30 PM / 24/12/2020

El Ministerio de Salud, a cargo de Fernando Ruiz, manifestó que la población extranjera, residente en Colombia, recibirá las dosis necesarias para combatir el coronavirus.

Ruiz afirmó, en el programa Prevención y Acción, que las personas extranjeras que viven en territorio nacional, que pertenezcan a población en riesgo, serán las primeras en recibir el medicamento, es decir, personas mayores de 60 años, profesionales de la salud, y personas con enfermedades de base como diabetes o hipertensión.

Aseguró que en el caso de la población migrante hay tres grupos definidos. "En el caso de la población venezolana registrada como residente ante el Gobierno colombiano son alrededor de 800 mil personas las que están identificadas y con esas personas estaremos en temas de vacunación”, explicó.

El segundo grupo es el de la población migrante transitoria, conformado por personas casi imposibles de rastrear y hacerles seguimiento desde los servicios de salud por no tener una residencia definida en el país.

Finalmente, existe un grupo llamado población pendular, integrado por personas que entran y salen del país.

“A esa población, ni desde el marco legal ni desde las consideraciones técnicas existe una obligación de atenderlos (…). Esas poblaciones no van a ser sujeto activo del programa de vacunación, en la medida que no nos generan inmunidad de rebaño, ya que esas personas volverían inmediatamente a su país, generándonos un efecto de congestión en los servicios, de no control del esquema de vacunación y de no programación”, aseveró Ruiz.