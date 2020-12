Min-Defensa de Colombia tacha de "calumnia" acusación de Maduro a Duque

Holmes Trujillo dijo en twitter que "las usuales calumnias de Nicolás Maduro contra Iván Duque, que rechazo con indignación, no hacen mella a un demócrata como el Presidente colombiano (...)".

Por: EFE 09:07 PM / 08/12/2020

El ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, tachó este martes 8-D de calumnia la acusación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al de su país, Iván Duque, de estar detrás de un supuesto plan para asesinarlo el domingo pasado durante las elecciones legislativas.







"Las usuales calumnias de Nicolás Maduro contra Iván Duque, que rechazo con indignación, no hacen mella a un demócrata como el Presidente colombiano, pues provienen de un tirano sin respaldo, señalado por la ONU y repudiado por su ilegitimidad política y el hastío popular", dijo Trujillo en un mensaje publicado en Twitter.







Maduro aseguró este martes 8-D: "Por fuente de inteligencia colombiana, de muy buena confiabilidad, (nos enteramos) de que estaban preparando un atentado para asesinarme el día de las elecciones".







Añadió que estas informaciones, que las autoridades de su Gobierno fueron "confirmando", apuntan que el plan se tejió desde la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo colombiano.







Ante estas acusaciones, el presidente Duque aún no ha hecho ningún comentario.







Maduro ha denunciado más de 40 planes magnicidas desde que asumió el poder en 2013 y en casi todos señala como presuntos responsables a gobernantes y dirigentes políticos de Estados Unidos y Colombia.







Por otra parte, el Gobierno colombiano manifestó el domingo que no reconoce los resultados de las elecciones legislativas de Venezuela, comicios que considera "fraudulentos" y promovidos por un "régimen ilegítimo".







"Colombia no reconoce los resultados de las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre promovidas por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro sin las garantías de imparcialidad, libertad, igualdad de oportunidades, justicia y transparencia del sistema democrático", aseguró en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores.