Mike Pence a militares venezolanos: El ejército debería ser una fuerza del bien

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, instó a los militares y miembros de la Fanb a “unirse al pueblo” y así restaurar la democracia en Venezuela. El comentario lo realizó en su cuenta en twitter @VP.

“Instamos a los militares venezolanos a que se unan al pueblo de Venezuela, no a un déspota. ¡El ejército venezolano debería ser una fuerza del bien! ¡El poder de cambiar para mejor está en tus manos!”, escribió Pence en la red social.

Luego escribió en un segundo mensaje: “Maduro y su banda (…) continúan reprimiendo la democracia. La incursión de ayer sobre el presidente @jguaido en la sede del partido es censurable y muestra cuán débiles y paranoicos son. Maduro no tiene respeto por #libertad o el estado de derecho y él debe ir!”.

