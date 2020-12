Migración Colombia: No es un tema de nacionalidad, sino de más cobertura de vacunas

Al 30 de noviembre, la cifra de venezolanos en Colombia es de 1.721.195. De estos, el 24% son menores y el porcentaje mayor son de los 18 a los 29 años.

Por: EFE 01:30 PM / 28/12/2020

Hace ya una semana de la declaración polémica del presidente colombiano, Iván Duque, sobre vacunar únicamente a los venezolanos con sus papeles y estancia en regla (población regular).

Ahora se suma el director de Migración Colombia , Juan Francisco Espinosa, para quien no se trata de un tema de nacionalidad, sino de la manera cómo está diseñado el plan de vacunación en el país.

“¿Por qué empezamos con población regular? Porque es la población que formalmente está en Colombia y frente a la cual hay datos. De esa población habrá que hacer la caracterización de los criterios de salud. Por ejemplo, no son pocos los médicos venezolanos que están en territorio nacional. Por supuesto accederán a su vacuna. Esto no es un problema de nacionalidad. Es un problema de orden para mayor beneficio de la población. El covid no distingue pasaporte”, dijo también a la emisora Blu Radio este kunes 28-D

Según Espinosa, al 30 de noviembre la cifra de venezolanos en Colombia es de 1.721.195. De estos, el 24% son menores y el porcentaje mayor son de los 18 a los 29 años.

La semana pasada, Duque dijo que en el plan de vacunación contra el covid-19 los ciudadanos colombianos tendrán prioridad y por lo tanto, no serán vacunados los migrantes venezolanos en estado irregular.