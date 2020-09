Mendoza Potellá: Abandono de refinerías y sanciones causaron crisis de gasolina

El experto destacó que es necesaria como primera medida para el rescate de la producción petrolera, el comenzar a arreglar las refinerías, concentrarse en los pozos que están paralizados y "dejar a un lado los proyectos fantasiosos".

Por: Redacción Web 04:28 PM / 14/09/2020

"Estamos con esta crisis de abastecimiento de gasolina por la mala planificación, las malas decisiones de inversión, el abandono del mantenimiento de las refinerías y las sanciones. Todo se junta y hace que estemos en la carraplana".

Así lo planteó el economista y experto petrolero Carlos Mendoza, en conversación con el periodista Vladimir Villegas en su programa Vladimir a la Carta.

Mendoza Potellá fue poco optimista en cuanto a la posible recuperación en el corto plazo de las refinerías que están paradas o a mitad de marcha. Expresó que no es posible solucionar todos los problemas de la industria petrolera de la noche a la mañana, que esto requiere tiempo y grandes inversiones. "Estamos pagando el no haberle metido la mano a las refinerías a su debido tiempo. Se está intentando reactivarlas a paso forzado y ahí están los resultados: explosiones y otras dificultades", advirtió Mendoza.

Sin embargo, destacó que es necesaria como primera medida para el rescate de la producción petrolera, el comenzar a arreglar las refinerías, concentrarse en los pozos que están paralizados y "dejar a un lado los proyectos fantasiosos". "El capítulo petrolero del llamado Plan País es la continuación de la locura del expansionismo petrolero", dijo Mendoza.

Igualmente, expresó que ante la situación que vive el país es necesario negociar con capital extranjero porque a su juicio no podemos solos. "Estamos incapacitados para asumir solos la tarea de rescate de la industria petrolera. Debemos negociar con los pantalones bien puestos con el capital extranjero".

El economista también mencionó que el país debe desarrollar sus industrias, agricultura, turismo, pesca y así construir un país nuevo que no se sustente mayoritariamente en el crudo. "Tenemos que construir un país nuevo, no petrolero. El petróleo no va a ser más nunca palanca de la economía nacional, va a ser un sector importante. Estamos en plena época post petrolera", aseguró Mendoza.

Fue enfático en resaltar que fue un error la decisión de explotar la Faja del Orinoco, porque el proyecto respondió a la política de expansionismo petrolero que no ha funcionado. Indicó que se realizaron cálculos de proyección de producción sobre una "base absolutamente incierta de que el petróleo de la Faja pueda ser producido masivamente y en un espacio que está controlado por petróleo muchísimo más liviano y muchísimo menos costoso".