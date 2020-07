Maikel Moreno: Acusación es cobarde e infundada

El presidente del TSJ respondió a Pompeo que "el Poder Judicial venezolano no acepta tutelaje alguno de ningún gobierno extranjero". EE UU puso una recompensa de $5 millones por la detención del magistrado.

Por: Redacción Web 05:06 PM / 21/07/2020

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrado Maikel Moreno, ratificó su "compromiso y lealtad con el país, así como con el pueblo venezolano", al tiempo que ratificó "su autonomía y la del Poder Judicial, ante cualquier pretensión injerencista que busque amedrentar y desviar el rumbo de la administración de justicia, la cual se rige de forma estricta en los postulados establecidos en la Constitución y leyes nacionales".

Así respondió Moreno, a través de una nota de prensa, a las acusaciones del secretario de Estado, Mike Pompeo, quien anunció este martes 21 de julio una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve al arresto y enjuiciamiento del presidente del TSJ de Venezuela.

"Moreno recibió sobornos a cambio de acciones judiciales, como ordenar a jueces de tribunales inferiores que liberen a acusados específicos o desestimen casos particulares, algo que ocurrió en más de 20 procedimientos judiciales", afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense en su nota.

El magistrado aseguró que "ese tipo de acusaciones cobardes e infundadas, solo fortalecen su deseo de seguir trabajando desde el Tribunal Supremo de Justicia para continuar ofreciendo un servicio eficiente y eficaz que garantiza el acceso a la justicia y el debido proceso".

Según EE UU, el magistrado Moreno, que preside el TSJ desde 2017, coqueteó con la posibilidad de alejarse del oficialismo cuando el 30 de abril de 2019 el líder opositor Juan Guaidó protagonizó un efímero levantamiento con un grupo de militares que desembocó en manifestaciones, pero no derrocó a Maduro.

“No es la primera vez que pretenden atacarme los voceros del imperio norteamericano, en sus intentos torpes, desesperados, llenos de manipulaciones y mentiras, mediante los cuales buscan subvertir la institucionalidad democrática y la paz en Venezuela, pero no podrán lograrlo, porque la independencia y la soberanía de la Patria no están en discusión. Reitero que el Poder Judicial venezolano no acepta tutelaje alguno de ningún gobierno extranjero, en nuestro país nos debemos a la Constitución, a las leyes y al pueblo”, manifestó.