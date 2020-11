Maduro sobre un posible diálogo con Trump: Nos hubiéramos entendido

Afirmó que Trump quiso hablar con él "varias veces" e incluso tuvieron contactos "a través de enviados especiales", pero, finalmente, "el establishment se lo prohibió".

Por: EFE 07:00 PM / 19/11/2020

El presidente Nicolás Maduro aseguró este jueves 19 de noviembre que se hubiera entendido con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en caso de haber establecido un diálogo entre ambos.







"Nos hubiéramos entendido, Trump. Este mensaje sé que te va a llegar, nos hubiéramos entendido en función de relaciones de respeto y cooperación entre EE UU y Venezuela", aseguró Maduro en un acto de Gobierno.





Al respecto, afirmó que Trump quiso hablar con él "varias veces" e incluso tuvieron contactos "a través de enviados especiales", pero, finalmente, "el establishment se lo prohibió".







Durante la transmisión, Maduro dijo haber recibido un mensaje de "alguien importante" en EE UU, quien le aseguró que Trump quería hablar con él y, si lo hubiera hecho, "otro gallo cantaría".





"Pero a Trump lo mandaron al matadero, le vendieron que (el opositor Juan) Guaidó era el gran líder de Venezuela y que le iba a dar la gran victoria de su política internacional y fracasó", añadió.





En cambio, según continuó el Jefe del Estado venezolano, Trump optó por apoyar a Guaidó y no dialogó con él, "un hombre de verdad, un hombre con palabra, un hombre que tiene pueblo de verdad, que tiene Fuerza Armada de verdad, que tiene el poder de verdad" y "no es un estúpido jugando al poder".







"Preferiste apostar a un imbécil y ese imbécil te llevó a la derrota", concluyó.







EE UU reconoce a Guaidó como presidente interino de Venezuela y no a Maduro, un cargo al que se encaramó el opositor en enero de 2019 como líder de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) tras una personal lectura de la Constitución que le permitía serlo por 30 días.





Este mismo jueves, Estados Unidos confirmó a James Story como nuevo embajador en Venezuela, el primero en diez años, pese a que los dos países tienen rotas sus relaciones diplomáticas y de que Washington no tiene personal diplomático en su embajada en Caracas.







El Senado de los Estados Unidos confirmó en una votación por aclamación el nombramiento de James Broward Story, propuesto en mayo pasado para el cargo por Trump.















Guaidó satisfecho por Story





Por su parte, Guaidó envió una carta a Story en la que le manifestó su "alegría y satisfacción" por lo que calificó su nombramiento como embajador ante Venezuela como un "importante paso", así como "un reconocimiento más a su exitosa carrera diplomática".







"Oportuna es la ocasión para manifestarle, en nombre de mi país, nuestro agradecimiento por su sensibilidad y compromiso permanente en ayudar y atender a los venezolanos más vulnerables y hacer suya la lucha que libramos en contra el régimen usurpador de Nicolás Maduro, con la seguridad de que lograremos rescatar nuestra democracia", añade la misiva.







Guaidó también se mostró convencido de bajo sus nuevas responsabilidades, se consolidarán "las alianzas estratégicas entre" EE UU y Venezuela "en pro del rescate" de la democracia en el país caribeño "y un futuro próspero y seguro para nuestro continente".