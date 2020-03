Maduro propone a la oposición reunión en la Nunciatura para buscar acuerdos ante Covid-19

El Presidente le pidió a la dirigencia opositora trazar una ruta común para enfrentar los efectos del coronavirus en el país.

Por: Redacción Web 10:43 PM / 25/03/2020

"Estoy dispuesto a reunirme con todos los sectores que quieran conversar sobre la pandemia del coronavirus, los cuidados a nuestro pueblo y llegar a acuerdos con ellos en función de los intereses nacionales”, así lo planteó el presidente Nicolás Maduro la noche de este miércoles 25 de marzo en un contacto telefónico con Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez en el programa Con el mazo dando, que transmite VTV.

El Mandatario se refirió en esos términos a la creciente corrida de la opinión pública nacional en procura de un acuerdo político que permita, por ejemplo, acceder a recursos internacionales para enfrentar la crisis económica y sanitaria de la primera pandemiade la humanidad en más de un siglo de historia que ya tiene 106 contagiados en el país.

Maduro aseguró que estaba dispuesto a conversar, "ustedes no me reconocen a mi como presidente, no importa, iré como Nicolás Maduro, como un ciudadano más", dijo el Mandatario refiriéndose a la propuesta de entendimiento a la que se han sumado Henrique Capriles, Henri Falcón y múltiples líderes de la sociedad civil venezolana.

Pidió autorización a la Nunciatura para la cita y convocó a Ramos Allup, Falcón, Rosales, Capriles, sin hacer mención a Juan Guaidó, presidente del Parlamento y líder de la oposición. Ahora la pelota está del lado de la oposición que deberá pronunciarse al respecto en las próximas horas.