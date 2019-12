Maduro aprobó la creación de la Universidad Teológica Evangélica de Venezuela

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó la tarde de este jueves 5 de diciembre la creación de la Universidad Teológica Evangélica de Venezuela.

“Dando ejemplo al mundo, vamos a abrir las puertas de Venezuela para que vengan evangélicos de toda América”, acotó.

El Mandatario encargó a los vicepresidentes sectoriales Aristóbulo Istúriz y José Vielma Mora “coordinar con el ministro Castro Soteldo todos los insumos, la logística y el apoyo a las 70 mil hectáreas productivas de la comunidad evangélica de nuestro país”.

Desde el Círculo Militar de Caracas, y reunido con representantes del Movimiento Cristiano Evangélico por Venezuela, el Jefe del Estado también firmó un decreto mediante el cual se da paso a la celebración del “Día nacional del pastor” todos los días 15 de enero de cada año.

El Movimiento Cristiano Evangélico le planteó la propuesta, a través de la cual cada 15 de enero se rendirá tributo a Martin Luther King, quien nació precisamente un 15 de enero del año 1929.

Luther King fue un pastor estadounidense de la Iglesia bautista y un activista que desarrolló una labor crucial en Estados Unidos al frente del movimiento por los derechos civiles para los afro estadounidenses.

“Preparemos una celebración bonita para el 15 de enero (de 2020), lo celebraremos juntos”, expresó el Mandatario nacional.

En este encuentro, el Presidente instó desarrollar un poderoso Movimiento Cristiano Evangélico por Venezuela unitario, que incluya al pueblo y eleve la conciencia y los valores morales, la responsabilidad con la Patria, la comunidad y la familia.

“Patria, comunidad y familia, humanidad en definitivo!. Soy cristiano de Cristo (…) cada día que pasa soy más creyente y tengo más fe en Dios y en la fuerza de Cristo, porque él me acompaña, él me abraza, él me protege con su manto sagrado”, expresó el Jefe del Estado.

Templos en el programa Barrio Nuevo

Maduro también instruyó a ampliar el programa de atención de iglesias evangélicas y católicas como “centros de encuentro del pueblo de Dios”.

Como parte del programa Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, insistió en afianzar el trabajo que tiene que ver con el arreglo de iglesias y la construcción de nuevos recintos religiosos.

Al respecto, Jacqueline Farías, presidenta del Órgano Superior de la Gran Misión Venezuela Bella, dio un balance de cómo avanza el arreglo de iglesias evangélicas y qué tareas están pendientes.

“Hemos intervenido a la fecha 288 iglesias, entre católicas y evangélicas”, detalló la representante.

El Presidente vaticinó que el año 2020 será de progreso, recuperación, prosperidad, amor y felicidad, al recordar que “este año ha sido un año de pruebas (…) hoy puedo decir, gracias a Dios, prueba superada, Venezuela está en paz, está unida y viendo al futuro”.

Llamó a concentrar la oración y acción para visualizar al 2020 y decir a Dios: “tráenos tus bendiciones y que el próximo año sea para nuestro pueblo de felicidad, progreso y recuperación definitiva”.

“En el 2019, no pudo la maldad, perversidad ni el odio del norte con el amor del pueblo. Estamos dando un ejemplo para los tiempos futuros, pasaran los siglos y en la historia hablaran de la batalla heroica del pueblo de Venezuela por la paz, independencia, soberanía nacional, democracia y la libertad”, concluyó.