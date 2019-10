Maduro: “Una nueva ola de dignidad se levanta en nuestro continente”

Agencias

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró este lunes 28 de octubre su compromiso de que en el país se mantendrán las misiones educativas “gratuitas” y ratificó que la inversión social seguirá a pesar del “bloqueo criminal” de Estados Unidos. El mandatario encabezó un acto sobre el 250° aniversario del natalicio de Simón Rodríguez y 14° aniversario de la declaración de Venezuela como “Territorio Libre de Analfabetismo”, en el Palacio de Miraflores.

“Debemos articular fervientemente el sistema educativo del país: la escuela, el liceo, la universidad y las misiones educativas. La misión Robinson, ,isión Robinson 2 Productiva, misión Ribas, misión Sucre. En Venezuela tenemos más de 10 millones de estudiantes. Es decir, un tercio de la población está involucrada en el proceso educativo”, dijo.

Añadió que el 80% de los estudiantes de escuelas, liceos y universidades se encuentran en el sistema público, gratuito y de calidad.

Maduro informó que “la derecha apátrida ha pretendido sabotear el proceso educativo en Venezuela con dinero del imperialismo. Aquí lo que hay es conciencia y compromiso de los maestros y maestras (…), de los estudiantes”.

“La derecha ha pretendido dañar el sistema educativo, no ha podido ni podrán jamás. El imperialismo, el Departamento de Estado de EE UU tiembla cuando la revolución bolivariana sale al mundo a decir la verdad. No pudieron y no van a poder señores con sus planes desestabilizadores, en Venezuela va a reinar la paz, la convivencia, la armonía, el progreso, el estudio, el trabajo”, expresó.

En su intervención aprovechó para hablar sobre la situación en Chile y las protestas en el país suramericano que ya suman 10 días continuos.

“En Chile colapsó el modelo de estado neoliberal y el pueblo chileno tiene 10 días de insurrección popular antineoliberal porque se cansó. Allá, el pueblo chileno no tiene derecho a la publicación pública, está todo privatizado. No tienen derecho a la salud pública, a una jubilación digna, se cansaron del neoliberalismo. El llamado Grupo de Lima no quiere el éxito de nuestro modelo, que es digno (…)”, agregó Maduro.

"Una nueva ola de dignidad, de consciencia, de pueblo se levanta en nuestro continente y no podrán detenerla. América Latina despierta", recalcó el Mandatario.

Apuntó que a “pesar de los ataques a la moneda, de las sanciones imperialistas criminales, al bloqueo de las cuentas, nosotros seguimos invirtiendo en materia social, en las misiones, las grandes misiones, en la protección del pueblo, en pensiones, educación, deportes, viviendas. Nuestro modelo es el sistema alterno al capitalismo. Se imaginan que el FMI me prohíba no invertir en la educación gratuita, eso es traición al pueblo”.

Luego, Maduro señaló que están acelerando la elaboración de la colección bicentenaria: “Entrego a Aristóbulo Istúriz para ser distribuida en todas las escuelas. Son cuatro millones de nuevos libros editados, impresos en el sistema de imprentas nacionales del país. No puede fallar la Colección Bicentenaria bajo ningún aspecto en las aulas venezolanas”.

“En Venezuela tenemos más de 10 millones de estudiantes. Quiere decir que es un tercio de la población involucrada en el hecho y proceso educativo a través de todo el sistema; 80% de estudiantes están en escuelas, liceos, universidades públicas de calidad”, dijo el Jefe del Estado.

El Presidente arribó este lunes al país suramericano, luego de participar en la XVIII cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), celebrada el pasado viernes en Azerbaiyán.

El mandatario fue recibido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, La Guaira (norte), tras haber entregado la Presidencia del organismo, después de asumirla entre 2016-2019.