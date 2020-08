Maduro: “Iniciaremos contactos para retomar el diálogo con la CEV”

“En Venezuela continuará la constitucionalidad a pesar de las estupideces de Juan Guaidó”, dijo el Presidente en una entrevista.

Por: Agencias / Reuters 11:00 AM / 23/08/2020

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró este domingo 23 de agosto que su Gobierno retomará los contactos del diálogo con la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) y ratificó que en el país están dadas las condiciones para realizar las venideras elecciones parlamentarias del 6-D.

“Jorge Rodríguez se encargará de hacer los enlaces para iniciar contacto con la Conferencia Episcopal Venezolana. Creo en el diálogo, en la palabra, creo en que los venezolanos tenemos que vernos a la cara y buscar las soluciones”, expresó Maduro en una entrevista con el periodista y ministro de Cultura, Ernesto Villegas.

El Jefe del Estado sostuvo que está dispuesto a conversar con el Gobierno de Estados Unidos para restablecer las relaciones entre ambos países.

“Estoy dispuesto a dialogar y a hacer una reingeniería a las relaciones soberanas de Venezuela con los Estados Unidos”, enfatizó.

Sobre cuál es su candidato ideal para ocupar la Casa Blanca, entre Donald Trump y Joe Biden, Maduro respondió: “A Venezuela lo que más le conviene es la unión nacional, EE UU que decida lo que tiene que decidir”.

“Les repito a Trump y Biden, estoy dispuesto a dialogar, esperemos que decide el pueblo de Estados Unidos. Gane quien gane estará el pueblo de Venezuela y su revolución con ganas de dialogar con quien esté en la Casa Blanca”, apuntó.

Atentados desde Colombia

El Presidente denunció además que “existe una decisión en el norte y en Colombia por parte de la oligarquía de asesinarme y de asesinar al Estado Mayor y al alto mando político-militar de esta Revolución”.

Afirmó que efectivamente son “extremistas” los que gobiernan en ambos países, en la Casa Blanca y en Palacio de Nariño, y es una idea que ya la han intentado: “Esa decisión está tomada desde hace tiempo, era el objetivo del Golpe de Estado del 30 de abril, venir por mí, secuestrarme”.

Señaló que esta decisión fue tomada el 4 de agosto de 2018, cuando “capturamos a todos los actores materiales y los autores intelectuales quedaron develados. La televisión y la prensa mundial sacaron los planes y en toda esta fase ya he recibido amenazas”.

Asimismo, resaltó que estas acciones le han dado más fuerza de batalla, “nunca voy a traicionar a este pueblo, nunca me voy a rendir. Vamos a seguir adelante y hemos demostrado, nosotros los creyentes, yo cristiano profundo, que con la voluntad y la protección de Dios y la voluntad del pueblo, nosotros podemos salir adelante y vencer todas las amenazas, vencer todas las triquiñuelas, complots, conspiraciones”.

Recuperar la AN

El Mandatario agregó que el próximo 6-D el oficialismo recuperará la Asamblea Nacional, "a través de elecciones justas y transparentes".

“Llegó la hora de que se recupere la Asamblea Nacional, estoy seguro de que el 5 de enero cuando se juramente una nueva directiva, el país va a recobrar estabilidad, paz, vamos a tener un Poder Legislativo que represente y trabaje por el país”, dijo.

“Allup, Borges y Guaidó destruyeron la AN. Pero ahora vamos a tener un Poder Legislativo renovado y poderoso. En Venezuela continuará la constitucionalidad a pesar de las estupideces de Juan Guaidó. El día que la Fiscalía y los tribunales ordenen su detención, no me temblará el pulso para cumplirlo”, apuntó Maduro.

Insistió en un llamado a la paz nacional. “Creo en el diálogo, en la palabra, he llamado al diálogo nacional con todos. Hay líderes de oposición para las elecciones les deseo suerte, nos vemos las caras el 6 de diciembre”.

Pandemia del covid-19

Maduro afirmó que el país sigue sumando esfuerzo para detener la pandemia del covid-19 y agradeció el apoyo de países aliados como Irán, Turquía, entre otros.

“Nos ha costado el triple por las sanciones, nos ha costado comprar medicamentos. Si no tuviéramos a los trocheros, Venezuela tuviera índices más bajos, de países que se han mantenido bajo en contagios”, explicó.

El Presidente enfatizó que “tenemos una tendencia inicial al control (del covid-19). No tenemos un crecimiento como Colombia, Perú, Brasil, Chile, hemos salvado decenas de vidas, tenemos los mejores tratamientos”.

Sobre el posible retorno de los estudiantes a las aulas respondió: “Hay que ir a debate para volver a las aulas de clases. Di la orden a Conatel para instalar todas las capacidades en las escuelas para que tengan internet".

“Creo firmemente que hay que buscar una fórmula donde combinemos la educación online por internet con la educación presencial. Yo he estado siguiendo todo el debate que hay en Estados Unidos y España sobre las distintas modalidades. Ha habido errores en otros países como Reino Unido y han tenido que regresar, porque han querido abrir las clases todas normales como si no existiera la pandemia. Lo cual es un error”, dijo.

Explicó que su propuesta se basa en buscar un punto de equilibrio viable para que conectamos directamente y presencialmente a los estudiantes con sus maestros y maestras, guardando al extremo las medidas de seguridad. Es una propuesta que eché a andar.

El Mandatario señaló que esa propuesta será analizada y debatida a través de una encuesta y se respetará el resultado de la misma.

Misiles iraníes

El Presidente también habló sobre la relación que mantiene el país con Irán. “Nos estamos ayudando”, afirmó.

“Creo que la experiencia iraní nos va a ayudar a nosotros a poder reforzar toda la capacidad gerencial (...) y los proyectos de desarrollo”, agregó Maduro. No obstante, evitó ahondar en detalles de los acuerdos, porque dijo que deben actuar en “silencio al estar en una guerra”.

Esta semana el mandatario colombiano, Iván Duque, dijo que Venezuela estaba en negociaciones para adquirir armamento a través de Teherán.

“Me pareció una buena idea”, comentó Maduro sobre la denuncia de Duque, tras apuntar que hasta ese momento no la había considerado. “Si es posible y conveniente compraremos esos misiles”, apuntó.