Maduro: "Grupo de desertores busca atacar unidades militares en el Zulia desde Colombia"

El Presidente informó que desde ahora las fechas de los ejercicios militares no serán anunciadas.

Por: Redacción Web / Agencias 10:00 PM / 17/02/2020

“En la zona noroccidental de la frontera con Colombia hay grupos de desertores, mercenarios, traidores, que se están entrenando para atacar unidades militares de Venezuela en el Zulia ¡Alerta!”, denunció la noche de este lunes 17 de febrero el presidente de la República, Nicolás Maduro.

Desde la sede del Ministerio de la Defensa, en Fuerte Tiuna y acompañado del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, del comandante estratégico operacional, Remigio Ceballos, y del Alto Mando Militar, Maduro expresó que "aquellos aventureros, extremistas, terroristas que buscan con financiamiento gringo y colombiano conspirar contra la paz, toda Venezuela le dice: basta de terrorismo, basta de violencia, basta de conspiraciones”.

El Mandatario informó además que los ejercicios militares Escudo Bolivariano 2020 seguirán activos permanentemente, y explicó que desde ahora no se anunciarán las fechas de sus realizaciones.

“A partir de ahora no avisaremos el día sino que horas antes los jefes de las Redi y Zodi serán orientados, recibirán la orden de operación para activar toda la fuerza militar, de la Milicia y policial en ejercicios que pueden empezar en horas de la madrugada”, dijo.

De este modo, los ejercicios se desarrollarán de manera sorpresiva y oportunamente los oficiales del Alto Mando Militar informarán sobre la ejecución de los mismos.

“Eso será permanente para tener la felicidad de la paz”, aseguró Maduro, y agregó: "No queremos guerra, no queremos violencia, no queremos terrorismo, pero no le tenemos miedo al combate militar”.

Alentó también a hombres y mujeres que integran las filas castrenses e instó a mantener “máxima moral combativa, obediencia, subordinación (…) máxima integración de toda la capacidad defensiva del país” y hacer de Venezuela un territorio inexpugnable.

“Las diferencias entre venezolanos y venezolanas las tenemos que dirimir en el campo de la democracia, de la libertad, del voto. Venezuela es un territorio sagrado y nadie lo debe tocar", dijo.