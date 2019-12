Maduro: El Tiar ha fracaso y no podrán con Venezuela

Agencias

Agencias

El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó la tarde de este martes 03 que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar) y su resolución final fracaso, al tratar de imponer más sanciones en contra del país.

Así lo dijo el Jefe del Estado durante un acto sobre los avances del carnet de la patria, desde el Circulo Militar en Caracas. “Ha fracasado la reunión del Tiar, con Venezuela no se mete nadie, no podrán con nosotros. Ha sido una reunión de fantoches, de payasos, no han podido con Venezuela. Repudio el discurso de Iván Duque”, enfatizó.

Insistió en que “(Iván) Duque quiere desviar la atención de la inmensa crisis política, económica y social. El pueblo de Colombia tiene 13 días alzado contra su presidente”.

La tarde de este martes, los países que integran el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar) tomaron la determinación, por medio de una resolución, de sancionar con un bloqueo económico a 29 personas del círculo más cercano de Nicolás Maduro.

Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos (OEA), al término de la sesión extraordinaria que se llevó a cabo en Bogotá, explicó que en una próxima reunión se ampliaría la lista de personas a quienes se les impartirán restricciones financieras.

“El éxito de esta reunión ha sido en este momento es sancionar a 29 individuos corruptos muchos de ellos acusados de violaciones de derechos humanos, nos tenemos que enfocar en los logros diplomáticos, apoyar en el Tiar sancionar a esas personas no podrán abrir una cuenta bancaria”, sostuvo Trujillo.

Por su parte Claudia Blum, canciller de Colombia, aseguró que los países miembros del Tiar deberán adoptar medidas para evitar el tránsito de los sancionados a esas naciones.

“Se instruye en esta resolución a las autoridades pertinentes para que apliquen de conformidad con las legislaciones nacionales y las obligaciones internacionales medidas de restricción de ingreso y tránsito de las personas incluidas en los listados”, recalcó.