Maduro: Comicios tendrán puerta abierta al acompañamiento electoral

Por: EFE 06:39 PM / 28/07/2020

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo este martes 28 de julio que los comicios legislativos del venidero 6 de diciembre tendrán "puerta abierta" para el acompañamiento electoral, incluso de organizaciones estadounidenses, un país que no le reconoce como gobernante legítimo.



"Ya el Consejo Nacional Electoral nuevo está convocando a acompañantes internacionales del mundo y yo aprovecho para apoyar la convocatoria a comisiones de acompañamiento electoral del mundo entero", dijo Maduro durante un acto virtual con los presidentes de Nicaragua y Cuba, Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel, respectivamente, por los 30 años del Foro de Sao Paulo.



"Que vengan de África, Asia, Europa, Estados Unidos, América Latina (y) el Caribe organismos electorales, organismos sociales, que vengan instituciones, institutos, partidos, intelectuales, líderes, puerta abierta a las elecciones del 6 de diciembre para el mundo", agregó.



¿Observación o acompañamiento?



La oposición venezolana suele pedir que todos los comicios del país cuenten con observación de misiones electorales, como las tradicionales de la Organización de Estados Americanos o de la Unión Europea, y no acompañamiento internacional, al apuntar que la primera figura dispone de mayor capacidad para detectar y denunciar ante el mundo irregularidades en elecciones.



Pero el reglamento de la ley de procesos electorales vigente en Venezuela establece que solo los individuos, organizaciones o partidos locales pueden actuar como observadores, si bien no deja clara la diferencia de atribuciones entre esta figura y la del acompañante.

Maduro también dijo este martes que, pese a la emergencia sanitaria que está causando el nuevo coronavirus, que de acuerdo con el reporte oficial mató hasta ayer a 146 personas, el partido de Gobierno tiene "la mente puesta en la movilización" de cara a estas elecciones.



"Es la elección número 25 -desde que el chavimo llegó al poder- y aquí, en el alma, yo les digo (que) esta vez el pueblo de Venezuela no va a fallar, esta vez el pueblo de Venezuela va a ir a votar y vamos a ganar la Asamblea (AN, Parlamento) con los votos del pueblo, de manera democrática", dijo.



Oposición del G4 no irá a comicios



La oposición se impuso de forma abrumadora en los comicios parlamentarios de 2015, pero su control del Poder Legislativo se vio anulado cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decretó al órgano en "desacato" pocas semanas después.



El 5 de enero pasado un grupo de disidentes opositores apoyados por legisladores chavistas proclamaron haber tomado el control de la Cámara en ausencia de quien era su líder, Juan Guaidó, a quien medio centenar de países reconoce como presidente interino.



Pero ese mismo día Guaidó instaló otra directiva con el apoyo de 100 de los 165 diputados del Parlamento.



La oposición que se aglutina bajo la figura de Guaidó ha dicho que no participará en los comicios del 6 de diciembre al tachar el ente electoral como "ilegítimo" a la medida de Maduro y la propia convocatoria como "una farsa", opinión apoyada por gran parte de la comunidad internacional.