Luis Vicente León cuestiona falta de apoyo opositor a Ley para servicio eléctrico del Zulia

Heilet Morales

"Decirle al Zulia que no aprobarás un proyecto eléctrico que le ayude a mejorar parcialmente su vida, porque no estás dispuesto a reconocer que Maduro controla el país (una vaina obvia que no puedes cambiar en breve) te ubica, sin anestesia, en el plano de enemigo".

Así de crítico se muestra Luis Vicente León, analista político y presidente de Datanálisis, ante la falta de respaldo opositor al proyecto de Ley Aprobatoria del Mecanismo de Asistencia Financiera y Técnica ante la Emergencia Humanitaria del Sistema Eléctrico. Con este proyecto de ley se buscan recursos en la Corporación Andina de Fomento (CAF) para la crisis eléctrica en el Zulia y otros tres estados: Táchira, Nueva Esparta y Miranda.

"Dile a los zulianos que no pueden recuperar parcialmente su sistema eléctrico porque no estás dispuesto a firmar un acuerdo donde el gobierno en control territorial firme también, aunque no controle recursos y la auditoría sea externa e internacional. Y luego pídeles que voten por ti", agregó el influyente analista venezolano presidente de Datanálisis.

El experto agrega en sus reflexiones sobre el caso: "Me rindo. Definitivamente no logro entender la lógica racional de muchos de mis amigos que controlan la oposición. Lo peor es que se perfectamente que no lo hacen por mal. El problema es que la opción alternativa para explicar su comportamiento es aterradora a futuro".

Todos los estados citados han sufrido duramente desde hace ya casi nueve meses de una caótica situación eléctrica producto de la fragilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

En el caso del Zulia, por lejos es el estado más golpeado del país por la crisis eléctrica, el parlamentario detalló que se busca incorporar 8 equipos de tipo aéreo móviles (de arranque rápido) en las plantas Ramón Laguna y en la planta Rafael Urdaneta, cada máquina puede producir unos 30 megavatios, es decir estas ocho máquinas pueden incorporar 240 megavatios al Zulia.