Luis Vicente León: Con el Petro se quiere evitar una nueva reconversión con fracaso

Agencias

El economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, aseguró que el uso de la criptomoneda venezolana Petro como unidad de cuenta y para las transacciones comerciales es una estrategia del Gobierno para evitar una nueva reconversión monetaria en el país.

Así lo dio a conocer en su cuenta en Twitter @luisvicenteleon. “¿Qué busca la doble contabilidad Bs-Petro?. 1) evitar una nueva reconversión con fracaso cantado 2) permitir que se contabilice en moneda virtual que no necesita emisión y cabe en máquinas fiscales 3) preservar valores para impuestos 4) petrificar un bolívar que ya era historia”, dijo.

“Sin margen para atender el problema de fondo, el gobierno tenía 5 opciones operativas: 1) nueva reconversión monetaria, 2) producir billetes con más ceros, 3) permitir eliminar los ceros empíricamente 4) dolarizar o 5) plantear una doble contabilidad Bs y Petro. Escogió la quinta”, dijo.

“Sin poder resolver el problema de fondo, que ya no es el modelo económico sino el político, las medidas adoptadas por el gobierno para rescatar equilibrios macro, racionales o no, son impotentes. Pero aunque el gobierno se vea obligado a abrir la economía, no rescata equilibrios pues se enfrenta a los bloqueadores y sanciones externas. Nada resuelve el problema sin restablecer la confianza y esta depende de negociaciones y cambios políticos democráticos que no están en el tapete”, apuntó en su análisis.

El economista Luis Oliveros también ofreció sus impresiones sobre la criptomoneda Petro. “El madurismo se quita la careta con respecto al Bolívar. Tiran la toalla, lo dejarán morir”, dijo en su cuenta en Twitter.