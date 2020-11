Luis Parra: Nos llaman alacranes, pero esas cúpulas cada vez están más solas

El diputado y candidato a la reelección por voto lista del estado Yaracuy recorrió con los abanderados de su partido Primero Venezuela, este viernes 20-N, la parroquia Venancio Pulgar, al oeste de Maracaibo.

Por: Priselen Martínez Haullier 06:00 PM / 20/11/2020

Luis Parra, presidente de la Asamblea Nacional (AN), reconocido por el Gobierno, y candidato a la reelección, estuvo este viernes 20 de noviembre recorriendo varios sectores del oeste de Maracaibo como parte de su campaña para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

Al son de chimbángueles acompañó a los abanderados de su partido Primero Venezuela, en una caminata que arrancó desde la Curva de Molina y recorrió el barrio Raúl Leoni hasta llegar al sector Carmelo Urdaneta, en la parroquia Venancio Pulgar.

En el trayecto pudo apreciarse que muchos de sus dirigentes y simpatizantes acudieron sin tapabocas y sin respetar el distaciamiento social, como parte de las medidas de bioseguridad que exigió cumplir el CNE por la pandemia del covid-19 que afecta al territorio nacional.

Montado en la plataforma de un camión 350, que sirvió de tarima, invitó a los electores de la capital zuliana a que acudan a ejercer su deber para lograr un “cambio” político en el país.

Dijo que el grupo el hombres y mujeres que lidera surgió para darle respuesta a los venezolanos que “estaban cansados de una cúpula que ha destruido al país, durante 21 años, y de otra cúpula que se disfrazó de esperanza y los estafó”.

En su intervención dijo: “Aquí hay una alternativa cambio (…). A los zulianos: un pueblo valiente, combativo, aguerrido, noble, firme y decidido les digo que con la guía de Dios y la Chinita le podremos el pecho para luchar por Venezuela (…)”.

Recordó que todos saben quiénes son “los responsables de la crisis (…) ¿acaso no sabemos cuántas horas pasan ustedes sin luz, cuántas horas pasan sin gas, cuántos meses pasan sin agua? Eso es culpa de Nicolás Maduro, pero también es culpa del otro sector que se disfrazó de esperanza y que se arrodilló ante intereses económicos y ahora son un sector muy pequeño que lo que le gusta es hacer oposición desde los bolsillos escudándose en una ayuda humanitaria”, señaló.

“Con nosotros no cuenten para seguir en ese camino (…)”, afirmó, pues pese a todos los señalamientos que les han hecho a quienes conforman su bancada seguirán en la calle dándole la cara al país como una nueva alternativa.

“No vamos a cometer el error que cometieron quienes por falta de … y pantalones le regalaron las gobernaciones y alcaldías a Maduro. Esos cobardes se vendieron (…), por eso el 6 de diciembre hay que votar (…) con el voto podemos lograr el cambio”.

Al culminar el mitin, Parra, quien va por la reelección como primero en voto lista por el estado Yaracuy, respondió unas preguntas a PANORAMA.

— ¿Sirvió el experimento del 5 de enero de este año. El dividir y crear una nueva Asamblea sobre la actual Asamblea?

— El experimento lo dicen quienes no aceptan que nosotros somos una realidad política; quienes desde los espectadores se encargan de calificar con adjetivos emitiendo juicios de valor sobre nuestra postura que es seria como la de los medios responsables. Muchos medios se prestaron para eso, y nosotros hoy les decimos que no se presten para hacer lo que no es periodismo en Venezuela, el periodismo en Venezuela es buscar la verdad y aquí está: una alternativa que surgió y tiene deseos de luchar, que se cansó de la polarización, que somos de carne y hueso, que existimos.

La oposición en Venezuela es plural, no está privatizada. Nosotros decidimos construir una nueva alternativa, después del fracaso de esa cúpula que acompañamos y apoyamos dijimos que íbamos a decir la verdad. Nosotros no tenemos ese complejo, ahora lo que no vamos a permitir es que sigan utilizando al pueblo de Venezuela para enriquecerse con la ayuda humanitaria, los fondos de cooperación, Monómeros, Citgo con los reales del Gobierno. Dijimos que íbamos a cambiar la confrontación por la solución y por eso, salimos estos genuinos y auténticos liderazgos de todo el país a construir un gran movimiento de abajo hacia arriba y ese proceso lo estamos haciendo por la vía electoral, conquistando espacios para lograr el cambio político en Venezuela.

—Ustedes asumieron la directiva de la AN con apoyo del Gobierno, cree que ha escuchado sus críticas…

— Si queremos el cambio no puedes tener como concepto la negación del adversario, hay que reconocer que hay un pueblo que creyó en ellos, que hay diputados, concejales que creyeron en ellos, y hoy están descontentos; qué les vamos a decir, no los vamos a reconocer, no les vamos a dar espacios, la rebelión de las regiones es el espacio, esa instancia de reconocimiento, de respeto para que nos unamos los queremos construir el cambio en Venezuela es a través de la vía electoral y del voto.

Nos llamaron ‘alacranes’, vendidos, colaboracionistas, vendepatria, salta talanquera, pero a esas cúpulas que cada día están más solas les envío un mensaje: Eso que están promoviendo (la consulta popular) no tiene sentido y tampoco pegada y sintonía con las necesidades del pueblo, es otro espacio para conseguir más recursos, es una crónica de una muerte anunciada.

La única vía que hay para lograr el cambio político en Venezuela es el voto. Nosotros estamos convencidos que es el camino, no estamos apegados a esa política 2.0 y a la del Twitter o desde el bolsillo cuidando sus intereses, aquí ganamos la AN y a esos diputados hay que preguntarles cuál ha sido la gestión que han hecho por sus estados, yo te puedo decir cuál ha sido la mía.

— ¿Y qué logros deja la cuestionada gestión de Luis Parra?

— El inicio de la pacificación del país. Quieran o no, introdujimos un debate sincero, democrático, constitucional promoviendo la vía electoral. Estamos a pocas semanas de entrar en ese camino democrático, de volver a lo que expresa la Constitución que si no la respetamos reeditaremos a ese gobierno legislativo que se fue sin pena y sin gloria.

Trabajamos para lograr soluciones de manera inmediata. Más de 5.000 empleados que por no firmar un documento y llevarlo al Ministerio de Finanzas, a la Presidencia de la República y al Poder Judicial estaban destruidos sin cobrar sus salarios. Ese es el gran reto por Venezuela despolarizar al país, trabajar para erradicar la confrontación porque estos espacios los conquistamos con votos en el 2015.

Ganamos la Gobernación del Zulia y por venderse a cuatro cúpulas, que ahora están en el exilio, vendió y traicionó la confianza de más de 700 mil zulianos y se la regaló a Nicolás Maduro para que destruyera este estado y lo siga destruyendo. A esa oposición que regaló muchas alcaldías no le vamos a permitir que regalen la Asamblea Nacional, son un sector reducido que quedará en el basurero de la historia.

— ¿La Ley Antibloqueo le resta competencias a la AN, usted qué opina?

— Vamos a generar todos los debates que sean necesarios y las leyes son exclusivas del Poder Legislativo; lo dijimos y fijamos nuestra posición, tenemos que brindarle a la nueva AN la posibilidad de que legisle.