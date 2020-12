Leopoldo viajó a Colombia a afianzar "frente internacional contra Maduro"

El líder opositor, del que no se sabe cuánto tiempo estará en Colombia, también participará en la consulta popular convocada por Juan Guaidó, en la que los venezolanos responden si rechazan o no las legislativas recientes.

Por: EFE 05:22 PM / 09/12/2020

El líder opositor venezolano Leopoldo López viajó este miércoles 9-D a Bogotá a reunirse con representantes del Ejecutivo colombiano y otros líderes políticos para fortalecer un "frente internacional" que permita sacar del poder al presidente de su país, Nicolás Maduro.







López, quien salió secretamente de Caracas a mediados de octubre tras permanecer desde agosto de 2017 en la residencia del embajador español desde que abandonó el arresto domiciliario para unirse a un conato de levantamiento militar, llega procedente de España, país en el que estuvo desde que dejó Venezuela.







El líder opositor, del que no se sabe cuánto tiempo estará en Colombia, también participará en la consulta popular convocada por Juan Guaidó, en la que los venezolanos responden si rechazan o no las legislativas recientes.







Frente internacional contra Maduro







En la gira por Colombia, "tal como ha hecho en España, sostendrá encuentros con representantes del ejecutivo y todas las fuerzas políticas para afianzar la cooperación con el Gobierno Legítimo (...) con la misión de construir un frente internacional para terminar de sacar a la dictadura de Maduro", detalló el equipo de prensa del líder opositor en un comunicado.







En ese sentido, López busca fortalecer la relación con Colombia, cuyo presidente, Iván Duque, es uno de los más férreos críticos del régimen de Maduro y de los principales aliados de Guaidó, al que reconoce como mandatario interino de Venezuela.







La idea de López es impulsar la presión sobre el Gobierno de Maduro y "conseguir unas elecciones presidenciales libres", así como denunciar los "crímenes de lesa humanidad" cometidos por el Ejecutivo venezolano "para que no queden impunes" y coordinar más ayuda humanitaria para el país.







Igualmente participará de la consulta popular "en el país donde hay una mayor cantidad de compatriotas", pues según cifras de las autoridades migratorias hay 1,7 millones de venezolanos viviendo en Colombia.







En Colombia, los venezolanos están convocados a participar presencialmente el 12 de diciembre en la consulta popular de Guaidó en varios puntos del país como la Plaza de Bolívar de Bogotá, centro del poder de la nación andina; en Cúcuta, que tiene el principal paso fronterizo entre ambos países; en la Plaza de Toros de Cartagena de Indias, y en tres parques de Cali (suroeste), entre otros puntos.